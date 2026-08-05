CFE refuerza el suministro eléctrico en Quintana Roo con nueva unidad a base de diésel

Cancún, QRoo.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación comercial la Unidad 3 de la Central de Turbogás Nizuc, en Alfredo V. Bonfil (Cancún). Es el primer paso del plan de refuerzo solicitado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en esta parte de la Península de Yucatán.

La unidad genera 25 megawatts a base de diésel, suficientes para iluminar 20 mil hogares. Beneficiará a casi 59 mil habitantes y evitará la emisión de más de 65 mil toneladas de CO₂, equivalente a retirar de circulación cerca de 22 mil automóviles.

Se trata de la primera de cuatro unidades aeroderivadas que la CFE instalará para atender el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en una de las regiones de mayor dinamismo económico y turístico del país. Su operación refuerza la seguridad del sistema y ayuda a garantizar el servicio continuo a los usuarios de la península.

El proyecto es temporal, con una duración de dos años, y funcionará principalmente en las horas de mayor consumo cuando el Cenace lo requiera. La unidad es móvil: se traslada en tractocamión, se fija en el sitio y se nivela para entrar en operación.

Con estos 25 MW, la capacidad total de la Central Turbogás Nizuc pasa de 88 a 113 megawatts mientras el proyecto esté activo. La inversión de la CFE en soluciones temporales de suministro para el norte de Quintana Roo este año asciende a 508 millones de pesos.

La demanda sigue al alza

La Península de Yucatán es la región del país con el mayor crecimiento en consumo eléctrico después de la pandemia. Entre 2021 y 2023 la demanda subió 10.2%, la única zona con incremento de doble dígito, por encima de Baja California Sur (9.9%).

De acuerdo con datos recientes de la CFE, la demanda en la región peninsular supera en alrededor de 14% la capacidad de generación actual, y las proyecciones indican que el déficit se acentuará en los próximos años.