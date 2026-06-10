Persistencia del conflicto en Medio Oriente puede causar un desastre en mercados: Franklin Templeton

Históricamente, los mercados accionarios han mostrado una capacidad de resistencia notable ante los choques en los precios del crudo durante los primeros meses. Sin embargo, expertos de Franklin Templeton consideran que la persistencia del conflicto en Medio Oriente podría provocar un desastre en los mercados.

Durante el webinar “Perspectiva económica y de mercado sobre México y el mundo”, Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, aseguró que el comportamiento de los mercados indica una correlación directa entre la duración del conflicto petrolero y el rendimiento del mercado.

“De uno a dos meses, el mercado tiende a no mostrar afectaciones significativas; el choque es ignorado. De tres a cuatro, el índice comienza a resentir el impacto y se incrementa el nerviosismo. Actualmente, nos encontramos en tres meses y medio del conflicto (desde finales de febrero), situándonos en este punto de inflexión. Pero, si el choque persiste más de medio año, se consideraría un "desastre" para el mercado”, explicó el experto.

El analista estima que si el conflicto en Medio Oriente continua el índice S&P 500 puede caer hasta 15 por ciento.

Explicó que existen tres pilares por qué la duración de 6 meses es crítica.

“Inicialmente, los productores absorben los costos elevados del petróleo para no perder cuota de mercado. No obstante, tras varios meses, los márgenes se estrechan tanto que las empresas se ven obligadas a pasar el costo al consumidor, disparando la inflación subyacente y forzando a los bancos centrales a mantener o subir las tasas de interés”, declaró.

Aseguró que actualmente, la escasez real está siendo mitigada por el uso de inventarios. “Se estima que, para septiembre, si el suministro no se restablece, las reservas caerán a un nivel crítico operativo donde oleoductos y refinerías no podrán funcionar adecuadamente”. Esto eliminaría el tope que hoy mantiene los precios y podría disparar el crudo a niveles de 150 a 200 dólares por barril.

Economía mexicana enfrenta retos

La economía mexicana enfrenta un panorama de crecimiento moderado con riesgos significativos derivados de la persistencia en los precios del petróleo y el deterioro de las finanzas públicas, aseveró Luis Gonzali.

Estiman un crecimiento base del 1.5 por ciento. Sin embargo, si el choque petrolero persiste (especialmente si el conflicto en Irán se prolonga más de seis meses), el crecimiento podría desplomarse a niveles cercanos al 0.3 por ciento.

En cuanto a la inflación, destacó que México ha logrado mantener la inflación más estable que Estados Unidos (llegando a estar por debajo del 4%) gracias a estímulos fiscales a las gasolinas (subsidios al IEPS).

Estos estímulos se financian con los excedentes de las exportaciones de petróleo, ya que el precio real del barril ha estado muy por encima de los 59 dólares presupuestados. Pero advirtió que, si el conflicto geopolítico no se resuelve, la inflación local podría subir hasta el 5 por ciento.