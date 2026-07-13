Trump amenaza con gestionar el estrecho de Ormuz

Teherán/Dubái/Washington. Estados Unidos lanzó a primera hora del martes una andanada de ataques contra Irán, en una nueva escalada tras la reciente reanudación de las hostilidades, aunque el presidente Donald Trump afirmó que un acuerdo con Teherán sigue siendo “posible”.

El mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) anunció en un comunicado el inicio de “una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán”, poco después de la medianoche hora de Teherán.

“Vamos a golpearlos fuerte esta noche, y vamos a golpearlos fuerte mañana”, había declarado antes Trump al conductor de radio Hugh Hewitt.

Cuatro nuevas explosiones se oyeron cerca de Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en el estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Irna.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington en el Golfo, informó hoy martes que Irán atacó dos de sus petroleros en Ormuz, lo que causó la muerte de un tripulante y dejó heridos a ocho.

El lunes, los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de Irán, afirmaron haber alcanzado objetivos y bases militares estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait.

Ante la prensa en la Casa Blanca, Trump consideró sin embargo por la noche que un acuerdo con Irán aún era “posible”.

Antes de eso, había anunciado en su plataforma Truth Social que Estados Unidos tomaría el control de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, y que se restablecerá el bloqueo de los puertos iraníes.

Esa medida de presión entrará en vigor el martes, según el ejército estadounidense.

Al igual que Teherán, el presidente estadounidense dijo que quería cobrar “una remuneración equivalente al 20% del valor de los cargamentos” en Ormuz, a pesar de que esa vía está sujeta al derecho internacional que se supone debe garantizar la libertad de navegación.

“EU... recibirá un reembolso del 20% de toda la mercancía transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para llevar a cabo la labor de garantizar la seguridad en esta zona tan inestable del mundo”, escribió en su red social.

“Nos van a pagar por protegerlo, y mucho dinero”, afirmó Trump. “Nos van a reembolsar, porque los demás países son muy ricos. Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso a cambio de nada”.

Burla hacia Trump

El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó sobre la amenaza de peaje de Trump. “Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre”, aseguró en la red social X.

“El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón. Quien garantice el paso seguro debe recibir una compensación”, dijo, y agregó: “El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”.

Tras casi 40 días de bombardeos en el conflicto desencadenado por los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero, un alto el fuego entró en vigor a principios de abril y fue ratificado el 17 de junio mediante un protocolo de acuerdo.

Pero desde las nuevas agresiones de los últimos días contra buques que intentaban atravesar Ormuz, los enfrentamientos se han reanudado con una intensidad sin precedentes, lo que llevó a Trump a afirmar que el alto el fuego “terminó”.

Los últimos enfrentamientos suponen una fuerte escalada tanto en el ritmo como en el alcance geográfico de los ataques durante la última semana.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo en un comunicado ayer que la única forma de restablecer el tráfico marítimo pasa por poner fin a las intervenciones militares estadounidenses en la vía navegable.

Asimismo, advirtió que “una interferencia continuada podría dar lugar a incidentes de mayor envergadura en el sector mundial del petróleo y el gas”.

¿Quién rompió el acuerdo?

Desde el inicio de la semana pasada Teherán y Washington se acusaron mutuamente de ser el responsable de romper el acuerdo de cese el fuego.

Ayer, Donald Trump volvió a acusar a Irán.

“Teníamos un acuerdo. Era un acuerdo cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido 10 acuerdos con esta gente, así que vamos a golpearles muy duro”, comentó Trump en la entrevista telefónica con FOX News.

Trump insistió en la entrevista que su país se quedará al frente del estrecho de Ormuz.

“Vamos a quedarnos con el estrecho y probablemente lo gestionaremos. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizá lo llamemos el ángel de la guarda del estrecho. Y deberíamos recibir una compensación por ello”, dijo en "Fox & Friends".

“Pirata”

El presidente brasileño, Lula da Silva, dijo ayer 13 de julio, que EU se convertirá en un país "pirata" si cobra una tasa a los buques que transiten el estrecho de Ormuz, como anunció Donald Trump.

El presidente Trump tuiteó que desbloqueará el estrecho de Ormuz. Pero por cada barco desbloqueado, que sea retirado del estrecho, el propietario del petróleo debe pagarle el 20%. Esto antes se consideraba piratería”.

Luiz Inacio Lula da Silva

presidente de brasil

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su “profunda preocupación” por la escalada regional.