Epstein: Trump “sabía acerca de las chicas”

Washington. Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron ayer correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía "acerca de las chicas" del financista y que había "pasado horas" con una de sus víctimas en su casa.

Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas de intentar "desviar la atención" de sus propios errores.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein", quien se suicidó en prisión en 2019 mientras aguardaba su juicio.

En un correo electrónico de abril de 2011 a su antigua colaboradora Ghislaine Maxwell, Epstein afirma que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a la que la Casa Blanca identificó posteriormente como la principal acusadora de Epstein, Virginia Giuffre.

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump", escribió Epstein. Añadió que la víctima "pasó horas en mi casa con él, nunca se le ha mencionado"".

Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, respondió: "He estado pensando en eso...".

En otro correo electrónico dirigido al periodista Michael Wolff, con fecha 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: "Trump dijo que me pidió que renunciara, cuando nunca fui miembro... por supuesto que sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

Epstein parecía referirse a las afirmaciones de Trump —repetidas por la Casa Blanca ayer— de que expulsó al financista de su club de Florida por ser un "repugnante".

El furor alrededor del financista sigue sacudiendo a la administración de Trump cuatro meses después de que el Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir.

Los demócratas en la Cámara Baja, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein.

Esa presión creció ayer por la tarde cuando la recién juramentada representante demócrata Adelita Grijalva sumó su nombre a una petición que ya reúne las firmas necesarias para exigir una votación sobre la publicación total de los archivos.

Es una “trampa”

Trump instó a los republicanos a no caer en una "trampa".

"Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas", afirmó Trump en su red Truth Social en alusión a la parálisis presupuestaria de 40 días en Estados Unidos, que le achaca a sus opositores.

Antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó: "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump".

El caso Epstein persigue a Trump; un tema que interesa a MAGA.