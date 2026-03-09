JP Morgan advierte que crisis del petróleo empeorará si EU e Israel toman la isla iraní de Kharg

Las exportaciones de ⁠petróleo de Irán se estancarían y la producción se reduciría a la mitad si ⁠Estados Unidos e Israel tomaran su puerto en la isla de Kharg, lo que provocaría nuevos ataques de Teherán contra la infraestructura petrolera regional, dijo JP Morgan en una nota.

Axios informó el ⁠pasado 7 de marzo que el Gobierno ⁠estadounidense había debatido la toma de la isla, a unos 30 kilómetros de la costa iraní en el Golfo y que procesa el 90% de sus exportaciones de crudo.

"Un ataque directo detendría inmediatamente la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente provocaría graves represalias en el estrecho de Ormuz o contra las infraestructuras energéticas regionales", dijo JP Morgan.

Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), bombea alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo, con una producción de unos 3.3 millones de barriles diarios de crudo, más 1,3 millones de barriles diarios de condensado y otros líquidos.

Durante la crisis de los rehenes en Irán de 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter impuso sanciones a Irán, pero se abstuvo de ordenar ataques contra la isla. Su sucesor, Ronald Reagan, durante la guerra de petroleros entre Irán e Irak de la década de 1980, dio prioridad a la protección del transporte marítimo y a los ataques contra buques iraníes y baterías de misiles, dejando Kharg intacto.

"Aunque las fuerzas iraquíes atacaron algunas terminales y petroleros durante la guerra de ocho años, Kharg siguió funcionando en gran medida y los daños se repararon rápidamente, lo que demuestra que para inutilizarla se necesitarían ataques sostenidos a gran escala", afirmó ⁠JP Morgan.

La isla recoge el petróleo que llega por ⁠oleoducto desde los yacimientos más grandes de ⁠Irán, entre ellos Ahvaz, Marun y Gachsaran.

En los días previos al ataque estadounidense-israelí, Irán aumentó las exportaciones desde Kharg ⁠a niveles casi récord, cargando más de 3 millones de barriles diarios entre el 15 y el 20 de febrero, casi el triple de su ritmo normal de exportación, que oscila entre 1.3 y 1.6 millones de barriles diarios, según JP Morgan.

La capacidad de almacenamiento de Kharg se estima en unos 30 millones de barriles y, según Kpler, actualmente hay almacenados en la isla aproximadamente 18 millones de barriles de crudo, lo que equivale a unos 10-12 días de exportaciones en condiciones normales.

Los ⁠precios del petróleo subieron a 119 dólares por barril el lunes, al extenderse los recortes de producción en Oriente Medio, que afectaron a Irak, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos