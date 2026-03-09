Afore XXI Banorte canaliza más de 6,000 millones de pesos en proyectos a favor de mujeres en México

En el marco del Mes de la Mujer, Afore XXI Banorte refrendó su compromiso con la igualdad sustantiva, la inclusión y la eliminación de la discriminación mediante acciones que buscan reducir las brechas de género tanto en su estrategia de inversión como en su cultura organizacional.

Desde el ámbito financiero, la Administradora destacó que impulsa inversiones que generan bienestar social y fortalecen la autonomía económica de las mujeres. Derivado de los compromisos asumidos por las emisoras locales y los activos alternativos en los que participa, el 83% de éstos cuenta con políticas formales de diversidad e inclusión.

En materia social, la Afore destinó 6 mil 794 millones de pesos a instituciones que otorgan créditos a mujeres trabajadoras y emprendedoras. Gracias a estos recursos, cerca de 48 mil mujeres pudieron acceder a financiamiento para impulsar sus negocios, generar empleo y fortalecer su independencia financiera.

En el rubro de salud, las inversiones de XXI Banorte canalizaron más de 731 millones de pesos para fortalecer servicios médicos y promover la prevención, con especial énfasis en apoyar a mujeres en comunidades vulnerables.

“Estamos convencidos de que la equidad es un motor clave para el desarrollo social y económico. Por ello, nuestras inversiones, además de generar altos rendimientos para las y los trabajadores, buscan promover una economía más justa, inclusiva y sostenible, incentivando la integración de las mujeres en todas las esferas sociales”, señaló David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte.

En el plano interno, la institución también reportó avances en sus indicadores de inclusión. Al cierre de 2025, el 59% de su plantilla laboral estuvo conformada por mujeres y el 41% por hombres, lo que refleja una tendencia sostenida hacia una mayor participación femenina. Asimismo, durante el año se registraron 120 promociones internas, de las cuales el 58% correspondieron a mujeres, fortaleciendo su presencia en posiciones de liderazgo dentro de la organización.

Estos resultados forman parte de la agenda impulsada por el Comité de Igualdad Sustantiva y Género de la Afore, que trabaja en el fortalecimiento de políticas internas, la sensibilización en materia de igualdad y la promoción de iniciativas que impulsen el liderazgo femenino en todos los niveles.

Con estas acciones, XXI Banorte reiteró su compromiso de seguir construyendo espacios laborales más inclusivos y de impulsar inversiones con impacto social, particularmente en materia de equidad de género, consideradas fundamentales para el desarrollo económico y social del país.