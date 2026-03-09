En México y en la CFE, todas podemos ser lo que queremos

La CFE trabaja en la transversalización de la perspectiva de género en políticas, programas y procesos internosSe consolida un registro de las contribuciones de las mujeres en la CFE, desde las primeras hasta las más recientes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) conmemoró el Día Internacional de las Mujeres (8M) bajo el lema “Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres.” Se dio cuenta de los avances y acciones clave para alcanzar una igualdad sustantiva, al tiempo que se reconocieron los retos que enfrentan las trabajadoras de la Empresa Pública del Estado.

“Hablar de energía es hablar de desarrollo y no puede haber verdadero desarrollo sin igualdad. La igualdad sustantiva no es una concesión, es un derecho que tenemos todas”, sostuvo durante su mensaje la titular de la Unidad de Género e Inclusión, Marisol Duarte Martínez.

La representante de la Unidad de Género y No Discriminación de la Secretaría de Energía (SENER), Karla Getzemani Castillo Delgado, celebró la apertura de espacios de diálogo para reflexionar sobre la pluralidad, así como de las brechas de género que persisten en el sector energético: “La energía es infraestructura para la vida cotidiana, acceso a oportunidades económicas”.

“Tenemos una representación, una persona trabajadora que siempre ha estado en las centrales, viene realmente del área técnica. Yo me siento agradecida y afortunada de que nos esté representando en una empresa que generalmente ha estado manejada por hombres”, afirmó la jefa de unidad en la Dirección de Operación (DO), Mayra Angélica Pérez García, sobre la gestión de la directora general, Emilia Esther Calleja Alor. La DO refrendó su firme compromiso de brindar las herramientas y facilidades para el desarrollo del personal femenino en el sector eléctrico.

“Vamos por un buen camino para la igualdad. No solamente es un camino de mujeres. Necesitamos ser escuchadas, visibilizadas, tener las oportunidades, pero tenemos que trabajar en equipo”, explicó la subdirectora de Recursos Humanos, Cecilia Braña Vázquez. En la CFE se busca incrementar la participación de las mujeres en áreas técnicas y operativas.

La titular de la Unidad Coordinadora de Archivos (UCA), María Beatriz Rivera Hernández, hizo una invitación desde la visión archivística a que “esta visibilidad, esta presencia, tenemos que documentarla, porque si no documentamos, no queda en la historia”. Relató que de 1940 a 1945 se tienen registros de mujeres ingenieras, telefonistas, taquimecanógrafas, enfermeras de campamento, secretarias bilingües, investigadoras técnicas y maestras de zona de obra, los expedientes de estas mujeres representan también su historia.

“Estoy casi convencida de que es la primera vez que en estas mesas hay una representatividad de la comunidad LGBTIQ”, manifestó la representante de la Sociedad Civil y trabajadora de la CFE, Montserrat Hurtado Castillo. Resaltó la relevancia de que exista representatividad de la población a la que pertenece.

La titular de la Unidad de Equidad de Género del SUTERM, Gabriela Wartenweiler Pavón, sostuvo que esta fecha es una gran oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva para la construcción de espacios laborales más justos, seguros e igualitarios.

Al cierre del evento se inauguró la exposición fotográfica "Las CFEístas: El Hilo Invisible entre Generaciones". Se compiló gracias al trabajo conjunto de la Unidad Coordinadora de Archivos (UCA), de la Unidad de Género e Inclusión (UGI) y de la Coordinación de Comunicación (CC). Las fotografías y documentos históricos fueron extraídos de los expedientes únicos de personal que datan de 1945 a 1992, correspondientes a las primeras mujeres que trabajaron para la CFE.