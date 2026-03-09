Trump: nuevo líder no durará mucho

Teherán, Beirut, Jerusalén. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el día de ayer que el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no cuenta con su venia, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos eligió al sucesor de Alí Jamenei.

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso: se trata del hijo del ayatolá Alí Jamenei, Mojtaba.

"El nombre de Jamenei continuará", afirmó el ayatolá Hosseinali Eshkevari, miembro del consejo clerical encargado de elegir a un nuevo líder, en un vídeo publicado en los medios de comunicación iraníes.

Mojtaba Jamenei "es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", anunció el órgano clerical en un comunicado.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que se extiende por Oriente Medio y más allá de la región, y agita los temores de una crisis energética global.

Trump ya descalificó durante la semana a Mojtaba Jamenei afirmando que es un "peso ligero".

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder será "un objetivo", tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando de Irán desde 1989.

Aire, irrespirable

Durante la jornada, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

"El aire se volvió irrespirable", relató una habitante de Teherán de 35 años. "Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei yo celebré con mis amigos".

"Pero desde ayer (...) la gente cuenta que no queda ni gasolina en las estaciones de servicio", contó.

Este ataque, que dejó cuatro muertos, fue el primero reportado contra infraestructuras petroleras desde el inicio de la guerra.

Por otra parte, Estados Unidos ordenó ayer por la noche la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita.