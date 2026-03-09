Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

Trump y Putin conversan sobre la guerra en Irán

Yuri Ushakov, asesor diplomático del presidente de Rusia, dijo que los líderes ​también dialogaron en una llamada telefónica sobre el conflicto ucraniano ⁠y la situación ⁠en ⁠Venezuela en ‌el contexto ⁠de la situación ​del mercado mundial ‌del petróleo.

main image

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y el mandatario ruso, Vladimir Putin.AFP

AFPReuters

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono este lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin describió como "franca y constructiva", reportaron agencias rusas.

"Se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con la participación de representantes de Estados Unidos sobre la resolución de la cuestión ucraniana", indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin.

Los líderes también discutieron sobre la situación ⁠en ⁠Venezuela en el contexto ⁠del mercado mundial del petróleo, dijo Ushakov. 

