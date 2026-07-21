Congreso de Chile aprueba la mayor parte de la megarreforma económica de Kast

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones, una de las principales promesas del presidente ultraderechista José Antonio Kast.

El proyecto es muy resistido por la oposición, que considera que solo favorece a los sectores más ricos y que podría reducir los presupuestos estatales para ayudas sociales.

La propuesta de Kast incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.

"Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial", dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa.

Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.

"Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones", agregó el ministro.

La medida significará un giro en la política económica del país, dice a la AFP el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

"Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos", agregó.

Una reforma resistida

A la izquierda no le alcanzaron los votos para frenar la megarreforma, que cuenta con medio centenar de artículos.

Los opositores cuestionan las consecuencias que podría tener la reducción de la recaudación fiscal en los presupuestos de programas sociales.

"Es un retroceso. Esta reforma es nefasta para todos nosotros, para la salud, para la educación, para las ayudas sociales que han aportado mucho y que ha costado sostener durante muchos años", opina María Cáceres, una guardia de 43 años, en Santiago.

La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.

El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a empresas, según la firma Cadem.

Para frenar algunas rebajas tributarias, la oposición anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.

La aprobación es considerada un triunfo clave para Kast, de 60 años, cuya popularidad venía a la baja según encuestas.

El gobierno se vio obligado a reducir sus expectativas de crecimiento anual de 4% a 3.5% hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años.

Pese a las críticas de los opositores, los partidarios del presidente esperan que la megarreforma tenga efectos positivos en su vida cotidiana.

"Si tú le rebajas los impuestos (...) a la gente que viene a invertir a Chile y les das una seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo", dice a la AFP Bernardo Romero, un comerciante del centro de la capital, de 65 años.