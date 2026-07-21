Querétaro busca fortalecer el intercambio comercial con Washington

Querétaro, Qro. El estado de Querétaro busca fortalecer la relación comercial con Washington y promover el intercambio de inversiones.

Con ese objetivo —durante el segundo día de la feria aeroespacial Farnborough International Airshow (FIA) que se realiza en Inglaterra— una comitiva de Querétaro se reunió con integrantes del Washington State Department of Commerce para explorar oportunidades de cooperación económica, informó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

El titular de la Sedesu, Marco Antonio del Prete Tercero, expuso las ventajas competitivas de Querétaro, con la finalidad de detectar áreas de colaboración en comercio internacional, vinculación entre empresas e instituciones académicas, desarrollo de talento, misiones comerciales y proyectos conjuntos.

En la reunión participaron la directora interina de la instancia estadounidense, Sarah Clifthorne, y la jefa de Personal, Nicole Lutomski, además de funcionarios locales de Querétaro.

El departamento de comercio se encarga de promover el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la generación de empleo. Ambas regiones comparten industrias estratégicas como la aeroespacial, tecnologías avanzadas, manufactura, etcétera.

La relación económica entre Querétaro y Estados Unidos se refleja en los 287.5 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) estadounidense que recibió en el primer trimestre del año, significó un alza 161% a tasa anual, reporta la Secretaría de Economía (SE).

Fue el país que más IED destinó a Querétaro en ese periodo; la entidad mexicana fue la octava receptora de inversión de ese origen.

Industria con planes de crecimiento

En el marco de la FIA 2026, la comitiva queretana también se reunió con representantes de empresas del ramo aeroespacial que tiene operaciones en Querétaro, para dar continuidad a sus planes de crecimiento.

Durante las reuniones, directivos de Oerlikon dialogaron sobre la estrategia global de crecimiento, desarrollo de talento y la colaboración con instituciones educativas; la empresa manufactura componentes de alta precisión para los sectores aeroespacial, automotriz y de energía.

Con directivos de Albany hablaron de los requerimientos de talento, infraestructura, servicios y cadena de suministro. Con representantes de Bombardier abordaron la actualización de sus operaciones en el estado, externaron sus retos y dieron a conocer su interés por desarrollar proveedores locales.

En este contexto, Querétaro forma parte del pabellón de México que se instaló en la FIA 2026, que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio.