Ford cumple 60 años impulsando la educación con una red de 215 escuelas primarias en México

Mientras buena parte de las estrategias de responsabilidad social empresarial evolucionan con el tiempo, Ford de México consolida uno de los programas educativos de mayor permanencia dentro de la industria automotriz.

En el marco del 60 aniversario de las Escuelas Ford, la compañía anunció la expansión de esta red con dos nuevos planteles, una restauración y una nueva adopción de escuela, alcanzando un total de 215 instituciones.

El programa nació en 1966 mediante un fondo cívico creado por Ford de México y su red de distribuidores para construir escuelas primarias públicas en comunidades con infraestructura educativa limitada. Posteriormente, en 1991, se constituyó como una asociación civil sin fines de lucro encargada de administrar y fortalecer este esfuerzo.

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Actualmente, la organización mantiene 212 escuelas construidas en todo el país, a las que asisten diariamente cerca de 60,000 estudiantes. Con las nuevas incorporaciones previstas para 2026, se inaugurará la Escuela Ford 213 en Mexicali, Baja California y en el Estado de México la Escuela Ford 215, además de la restauración integral de la Escuela Ford No. 1 en León, Guanajuato.

Uno de los elementos distintivos del modelo es su esquema de financiamiento. Ford, Lincoln y sus Distribuidores realizan una aportación por cada vehículo vendido en México, de manera que cada comprador contribuye indirectamente al sostenimiento del programa educativo.

La operación se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), que administra los planteles y provee a los docentes, mientras la asociación financia la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de las escuelas, el cual se realiza de manera integral cada tres años.

Además de la infraestructura, el programa incorpora iniciativas complementarias enfocadas en salud, formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), deporte, capacitación docente y becas.

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Desde su creación, 1.7 millones de estudiantes han egresado de las Escuelas Ford, cifra que representa cerca del 1% de la población mexicana actualmente.

Para la compañía, este legado responde a una visión de largo plazo en la que la educación constituye el principal motor para impulsar la movilidad social y el desarrollo de las comunidades donde mantiene presencia.