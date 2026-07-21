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Bolsa mexicana cierra con ganancias; destaca caída de Alsea tras reporte trimestral
Los índices subieron por una menor percepción de riesgo en el mercado y mientras los inversionistas se mantenían atentos a la temporada de reportes trimestrales.
Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este martes. Los índices locales subieron por una menor percepción de riesgo en el mercado y mientras los inversionistas se mantenían atentos a la temporada de reportes trimestrales.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.89% a 66,713.83 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 1.04% hasta 1,346.95.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la sesión con ganancias. Las acciones de Grupo México lideraron las alzas, con 4.05% a 208.97 pesos, seguidas por las de Grupo Financiero Banorte, con un alza de 3.94% a 187.07 pesos.
En el lado de las pérdidas, destacó un fuerte descenso de las acciones de Alsea. La operadora de restaurantes cayó 3.33% a 40.02 pesos tras presentar un débil reporte trimestral. Durante la sesión llegó a caer más de 7% hasta su menor nivel desde enero de 2023.