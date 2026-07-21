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Banorte reporta un incremento del 6% en su beneficio neto en el segundo trimestre de 2026
Los ingresos de la entidad crediticia ascendieron a 43,150 millones de pesos en el trimestre, lo que supone un aumento del 12% interanual.
El Grupo Financiero Banorte de México comunicó el martes un aumento del 6% en su beneficio neto del segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, a 15,550 millones de pesos (888.64 millones de dólares).
Los ingresos de la entidad crediticia ascendieron a 43,150 millones de pesos en el trimestre, lo que supone un aumento del 12% interanual.