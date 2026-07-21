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Banorte reporta un incremento del 6% en su beneficio neto en el segundo trimestre de 2026

Los ingresos de la ​entidad crediticia ascendieron a 43,150 millones ⁠de pesos ⁠en ⁠el ‌trimestre, lo ⁠que supone un ​aumento del 12% ‌interanual.

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Banorte ‌comunicó el ⁠martes ‌un ​aumento del 6% en su ​beneficio neto del segundo trimestre 

Reuters

El Grupo Financiero Banorte de ⁠México comunicó el ⁠martes un aumento del 6% en su beneficio neto del segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, a 15,550 millones de pesos (888.64 millones de dólares).

Los ingresos de la entidad crediticia ascendieron a 43,150 millones ⁠de pesos ⁠en ⁠el trimestre, lo ⁠que supone un aumento del 12% interanual.

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