Economía chilena perfila crecimiento en junio

El ministro chileno de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, dijo el lunes que la actividad económica habría crecido en junio, luego de anotar caídas interanuales en los primeros cinco meses.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) retrocedió 0.9% en mayo debido a una menor producción minera, con lo que sumó su quinto desempeño negativo consecutivo, despertando temores sobre una posible recesión técnica.

"Junio muy probablemente fue ya un mes de actividad económica creciendo y así esperamos que también siga ocurriendo en los meses venideros", dijo a periodistas en el palacio de gobierno.

Días antes, en una entrevista al diario La Tercera, el ministro ya había señalado que la economía chilena alcanzó un punto de inflexión en junio y se recuperará en la segunda mitad del año.

“Los altos precios del cobre y la mejora de la inversión impulsarán una tendencia positiva en la segunda mitad del año”, declaró Quiroz al diario, añadiendo que no hay indicios de recesión. Afirmó que el gobierno busca elevar el crecimiento económico por encima de 2% mediante el fomento de la inversión privada y sin aumentar el déficit.

La administración del presidente José Antonio Kast, que asumió el poder en marzo, se enfrenta a una economía en deterioro que ha puesto a prueba sus planes para reactivar rápidamente la actividad económica. El Senado del país debate actualmente un proyecto de ley económica respaldado por el gobierno que busca impulsar el crecimiento.

A principios de este mes, los datos mostraron que la actividad económica se contrajo inesperadamente en mayo, profundizando una recesión que ya ha elevado el desempleo a su nivel más alto en cinco años y ha avivado las conversaciones sobre recortes de las tasas de interés. Quiroz señaló los impactos temporales de una caída de dos dígitos en el sector minero, así como un impacto en la industria pesquera, que lastraron un crecimiento que ya era lento.