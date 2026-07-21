Wall Street avanza por impulso de fabricantes de chips y reportes trimestrales

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este martes. Las referencias bursátiles subieron en un repunte de las acciones de semiconductores y con la atención puesta en la temporada de resultados del segundo trimestre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.74% a 52,224.64 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.89% a 7,509.20 puntos. El Nasdaq Composite ganó 1.29% a 25,837.21 puntos.

Estados Unidos bombardeó Irán después de que el presidente Donald Trump⁠ afirmó que el país pagará muy caro la muerte de ⁠varios soldados estadounidenses en un ataque. Irán lanzó misiles contra instalaciones de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania.

Sin embargo, la expectativa de un posible alto el fuego y el repunte de los fabricantes de chips impulsaron a los índices. Los títulos de Sandisk (+14.27%) y Micron Technology (+12.17%) se dispararon y el índice de semiconductores de Filadelfia (+5.21%) reaccionó.

"A pesar de admitir cuellos de botella en la producción, compañías como TSMC (+5.55%) y Nvidia (+1.97%) siguen anunciando inversiones en fábricas de chips, y está lejos de ser un absurdo afirmar que la demanda seguirá alta durante muchos años", dijo Elizabeth Lagunas gerente de desarrollo de negocios de Excent Capital.

En la temporada de resultados trimestrales, los títulos de General Motors(+4.91%) subieron tras la publicación de un reporte por encima de lo proyectado, así como los de 3M (+7.32%), que llegó a ganar más de 10% por sus cifras por encima de las expectativas.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 terminaron esta jornada con ganancias. Destacaron las acciones de tecnologías de la información (+2.35%) y energía (+1.15%). El sector de consumo (-1.01%) lideró las caídas, seguido por servicios de comunicación (-0.85%).

Los inversionistas esperan esta semana los reportes de gigantes como Alphabet (-1.07%), la matriz de Google; Tesla (+3.38%), el fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk, mañana tras el cierre, e Intel (+6.76%), que publicará sus cifras el jueves.