Ferrero ampliará planta en Guanajuato con inversión de 86 millones de dólares

San José Iturbide, Gto. Ferrero México invertirá 86 millones de dólares entre este y el próximo año en su planta de San José Iturbide, Guanajuato, para aumentar su capacidad de producción, fortalecer su infraestructura energética, robustecer sus procesos logísticos e incrementar sus exportaciones.

La inversión refleja la confianza de la empresa de origen italiano en México y forma parte de la estrategia de expansión de largo plazo, con la que busca duplicar el valor de su negocio en el país en los próximos seis años.

“Ferrero Grupo ve que México puede en los próximos seis años tiene el desafío de casi duplicar su nivel de valor. Esto significa que si pasaríamos hoy de los más o menos 550 millones de euros a más de 1,000 millones de euros como facturación”, explicó Paolo Cornero, CEO de Ferrero México y Centroamérica.

Tras el evento con motivo del anuncio de inversión, abundó que los recursos que invertirán los prepara para su crecimiento futuro, pero también les da una ventaja competitiva.

Además, subrayó que están invirtiendo con miras a largo plazo.

“Invertimos para estar preparados para cuando todo regrese a la normalidad o empiece un nuevo ciclo o encontremos un nuevo ciclo…. Buscamos los ciclos largos, no los ciclos cortos”, sostuvo.

“Somos una compañía privada, entonces no nos preocupan mucho los tres meses, los seis meses, estamos más pensando a largo plazo”, añadió.

El directivo aseguró que México es un mercado relevante dentro de la estrategia del crecimiento regional de la empresa, junto con Estados Unidos y Canadá, donde también mantiene inversiones importantes.

Actualmente, 40% de la producción en el país se exporta a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y alguno mercados de Latinoamérica, la meta es llegar a entre 55% y 60% en los próximos cinco o seis años.

México actualmente es el octavo mercado de Ferrero por facturación a nivel mundial, después de países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Sobre la inversión, Paolo Cornero aseguró que el anuncio representa el compromiso de la empresa y su agradecimiento a México y a Guanajuato, ya que la confianza de Grupo Ferrero en el país se refleja con “inversiones que permitan apuntalar la economía local y robustecer la operación en México”.

La inversión de la empresa de chocolates y confitería, dueña de las marcas Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Sorpresa destinará una parte de los recursos para potenciar las líneas de producción existentes de Nutella y Kinder Chocolate y desarrollar nuevas presentaciones.

Entre los nuevos lanzamientos, prevé producir en México un nuevo formato de Nutella para el mercado nacional y el de Estados Unidos.

Con esta expansión, Ferrero estima que la planta prácticamente duplicará su capacidad instalada, al pasar de una producción actual de alrededor de 35,000 toneladas anuales a cerca de 70,000 toneladas.

“(La inversión) sirve para aumentar la productividad para futuro, para aumentar la productividad para los mismos productos de hoy, pero también algunas derivaciones de producto”, adelantó.

Impulsará la diversificación

El CEO de Ferrero México y Centroamérica explicó que la estrategia de la empresa responde a la oportunidad de crecer en categorías donde todavía tiene una participación limitada, tales como galletas, helados, golosinas y barras de cereal.

“Ferrero puede ser galleta, puede ser helado, puede ser corn flakes, puede ser barras de cereales… Por eso vamos a incursionar en galletas, vamos a incursionar en helados, vamos a incursionar en golosinas”, acotó el directivo.

“Crecer significa también buscar otras categorías, buscando mantener el core, hacer crecer los mercados del core, pero también buscar la innovación”, acotó.

“Este es el desafío que tenemos”, dijo tras agregar que Ferrero representa en valor cerca de 30% del mercado de chocolate y el 60% del segmento de chocolate fino en México.

El directivo indicó que la inversión anunciada se traducirá, inicialmente, en la creación de alrededor de 60 nuevos empleos en Guanajuato, además de nuevas oportunidades en el área logística y futuras líneas de producción.

Sobre el entorno de consumo, Paolo Cornero explicó que los consumidores están cambiando sus hábitos por factores económicos, de salud y de seguridad.

Destacó que los consumidores están más atentos a su situación económica, salud y seguridad. Por ello, Ferrero apuesta por productos de mayor satisfacción y nuevos canales de venta.

“Nuestra marca busca cosas que generen también este efecto novedad, ese efecto emotivo, ese efecto que le dé un momento no solo de comida, sino también de satisfacción emotiva”, comentó.

En cuanto al origen de sus insumos, el CEO destacó que la mayoría de la materia prima utilizada en la planta son locales, aunque productos como la avellana y el aluminio deben importarse porque no se producen en México.

También resaltó el trabajo con más de 140 agricultores de cacao en Soconusco, Chiapas, a quienes han entregado más de 80,000 plantas resistentes a enfermedades.

La inversión anunciada también contempla infraestructura energética, con el cambio de media tensión a alta tensión, para garantizar mayor continuidad y seguridad en el suministro eléctrico, además de la adecuación de un edificio refrigerado para los procesos de cristalización y maduración de productos.

Durante el anuncio, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que la inversión de Ferrero manda una señal de confianza en el estado.

“Que sigan invirtiendo en Guanajuato es una muestra de la confianza que tienen en nuestro estado”, resaltó.

Ferrero de México ha invertido 377.8 millones de dólares en el país entre 2011 y 2028, mantiene una producción anual de 35,295 toneladas y genera 2,368 empleos directos, de acuerdo con información de la compañía.

La empresa opera una planta en San José Iturbide, Guanajuato, cinco oficinas y 24 centros de distribución. Además, trabaja con más de 1,498 proveedores nacionales.