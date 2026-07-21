EU calcula que la guerra en Irán ha costado 37,500 millones de dólares al país

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró este martes que la guerra en Irán ya costó 37,500 millones de dólares a Estados Unidos, un aumento de casi 30% con respecto a la última estimación de 29,000 millones.

"La estimación que tenemos a día de hoy es de 37,500 millones" de dólares, dijo Pete Hegseth ante una comisión del Senado estadounidense.

Allí, Pete Hegseth defendió la petición del gobierno de Trump de una ampliación presupuestaria de 67,000 millones de dólares para el Pentágono.