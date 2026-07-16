Senado de Chile aprueba polémica megarreforma económica de Antonio Kast

El Senado de Chile aprobó la madrugada del jueves la megarreforma legislativa con la que el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast espera impulsar la economía, y que la oposición de izquierda critica al considerar que favorece solo a los sectores más ricos.

Al plan solo le resta una validación en la Cámara de Diputados, donde los grupos de derecha son mayoría.

"Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible", celebró el ministro de Hacienda Jorge Quiroz tras la aprobación, cerca de las 03:00 locales.

El proyecto incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.

"Cada punto que se rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado", reclamó la senadora opositora Beatriz Sánchez durante la discusión.

También se contempla un congelamiento de condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares.

El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos, según la firma Cadem.

La popularidad de Kast también viene en caída, mientras que su gobierno rebajó sus expectativas de crecimiento anual de 4% a 3.5% hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años.

"No vale mucho la pena. Aunque pueda haber más inversión, igual es importante que el Estado tenga recursos para salud, educación y otros beneficios", dijo a la AFP Ariela Jofré, una ayudante de cocina de 21 años en Santiago.

Otra propuesta que el gobierno defiende, pese a las críticas de la izquierda, es el reembolso de las inversiones para las empresas a las que la Justicia les revoque sus permisos ambientales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que el proyecto puede estimular el crecimiento, pero también presionar las cuentas fiscales.