Tras 5 meses de huelga, sindicato de Tornel y empresa acuerdan alza salarial y reducción de jornada

Tras cinco meses de huelga y negociaciones, la compañía Hulera Tornel y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel llegaron a un acuerdo y firmaron el convenio de conciliación que pondría fin al conflicto laboral iniciado en febrero de este año.

El paro laboral, que se extendió durante cinco meses, mantenía suspendidas las actividades en cuatro plantas ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México, involucrando a 1,051 personas trabajadoras.

La resolución del conflicto se alcanzó tras un proceso de mediación encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), atendiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante las mesas de negociación, la representación sindical planteó un pliego de demandas. Entre los puntos integrados en el acuerdo firmado se encuentran los incrementos salariales retroactivos, la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral y el pago de la prima dominical, entre otras prestaciones.

La dirección de la empresa y la representación sindical coincidieron en que la reanudación de las actividades y el levantamiento de la huelga permitirán la reapertura de las plantas.

Para concretar el levantamiento formal de la huelga y la reapertura de las instalaciones, el convenio firmado deberá ser ratificado por las personas trabajadoras a través del voto que se aplica desde 2019 para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva.

La STPS reconoció la disposición de ambas partes para resolver el conflicto mediante el diálogo y la conciliación.