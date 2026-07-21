"Memo" Ochoa anuncia su retiro del futbol tras disputar su sexto Mundial 

El portero Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026.

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes", dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y en la selección mexicana.

Ochoa debutó en el futbol profesional con el América el 15 de febrero de 2004 bajo el mando del director técnico neerlandés Leo Beenhakker.

Su presentación en la selección mexicana se dio el 14 de diciembre de 2005 con el entrenador argentino Ricardo La Volpe.

Su último partido con el Tri fue el 24 de junio pasado contra la República Checa en el Estadio Azteca, en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ingresó de cambio al minuto 78.