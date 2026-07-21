Estos tiempos turbulentos apoyan la sabiduría de evitar hacer predicciones sobre la orientación futura de la política monetaria, como lo ha propuesto Kevin Warsh, el recién nombrado jefe del banco central de Estados Unidos. Por ejemplo, la semana pasada según la Oficina de Estadísticas Laborales, en junio los precios al consumidor aumentaron 3.5 por ciento, una disminución desde mayo cuando los precios aumentaron 4.2 por ciento. Eso fue principalmente una consecuencia de la firma de un acuerdo de cese de hostilidades entre Irán y Estados Unidos, el cual en este último se reflejó en una caída de los precios de la gasolina, desde $4.50 por galón a menos de $4 la semana pasada. Incluso excluyendo los alimentos y los combustibles, los llamados precios básicos en junio disminuyeron, por primera vez en cinco años, a 2.6 por ciento, desde 2.9 por ciento en mayo.

No obstante, ilustrando la ilusión de derivar conclusiones de cifras de un solo mes, la reanudación en julio de las hostilidades en el Golfo Pérsico ha empujado otra vez los precios de la gasolina encima de $4 por galón. Además, los precios de los combustibles no son la única fuente de presiones inflacionarias en la economía estadounidense. También empujan los precios hacia arriba las inversiones en inteligencia artificial y el retorno de las amenazas arancelarias, por ejemplo, contra Brasil, Canadá y México. Por consiguiente, en estas circunstancias, la mejor opción para la próxima reunión del banco central, programada para el 28-29 de julio, es dejar igual la tasa de interés.

*El autor es analista y consultor internacional, exdirector de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.