La guerra de Irán entra en su cuarto día entre "humo y sangre" y los mercados globales que caen

Varias explosiones sacudieron Teherán y Beirut este martes, y los mercados financieros de todo el mundo se desplomaron ante la perspectiva de una interrupción prolongada del suministro energético mundial debido ⁠a la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un día después de que el presidente de EU, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dieran respuestas abiertas cuando se les preguntó cuánto duraría la guerra, una fuente dijo a Reuters que la campaña de Israel había sido planeada para durar dos semanas y que avanzaba más rápido de lo esperado.

La fuente, cercana al plan de guerra de Israel, dijo que su objetivo era derrocar a los gobernantes clericales ⁠de Irán y que no había una fecha límite exacta para lograrlo.

Sin embargo, ⁠el ejército israelí estaba avanzando en su lista de objetivos más rápido de lo previsto, con éxitos tempranos como la muerte de los líderes iraníes y la eliminación de sus defensas, según la fuente. Israel también estaba acelerando su campaña por temor a que Washington pudiera acordar con los líderes iraníes supervivientes detenerla antes de que se alcanzaran los objetivos de Israel, añadió la fuente.

Dentro de Irán, Israel atacó la sede de la cadena estatal IRIB en Teherán. Los residentes han colapsado las autopistas para huir de las ciudades mientras caían las bombas.

"¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Dónde están los refugios? ¿Dónde está el Gobierno?", dijo Bijan, de 32 años, empleado de un banco, a Reuters por teléfono desde Teherán.

"Cada noche, mi mujer y yo nos escondemos en el sótano. Toda la ciudad está vacía. Hay humo y sangre por todas partes". El precio del crudo subía alrededor de un 5% este martes. El índice de referencia europeo STOXX 600 caía un 3% en las primeras operaciones, tras un retroceso del 1.7% el lunes. Una pérdida del 2% en los futuros de las acciones estadounidenses sugería que la venta masiva podría llegar más tarde a Wall Street.

EU ordena ​a su personal que abandone oriente medio

La campaña estadounidense-israelí mató en el primer día al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en lo que podría haber sido el primer asesinato de un líder nacional por parte de fuerzas enemigas desde el aire en la historia. Si se lograra el objetivo de derrocar el sistema gobernante de Irán utilizando el poder aéreo sin fuerzas armadas sobre el terreno, también sería algo inédito.

Irán ha calificado la guerra de ataque no provocado y ha respondido lanzando misiles y drones contra los países árabes vecinos y estrangulando el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y enormes volúmenes de gas.

Desde el lunes, la guerra se ha extendido a Líbano, donde los aliados de Hezbolá de Irán dispararon contra Israel, que respondió con ataques aéreos y refuerzos de posiciones terrestres en el sur. Un espeso humo negro cubrió Beirut mientras el sonido de las explosiones retumbaba en el aire. Las autoridades dijeron que murieron decenas de personas. Estados Unidos ordenó al personal gubernamental no esencial y a sus familias que abandonaran Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin, Irak y Jordania. Se cerraron las misiones diplomáticas estadounidenses en Arabia Saudí y Kuwait, tras ser alcanzadas por drones iraníes.

Irán dijo que el número de muertos por los ataques había ascendido a 787, basándose en la información de la Media Luna Roja. Los medios de comunicación estatales mostraron a cientos de personas abarrotando las calles de la ciudad de Minab para llorar la muerte de decenas de alumnas asesinadas en el bombardeo de una escuela femenina el primer día de la guerra, el peor de varios ataques que han afectado a civiles.

Algunos iraníes han celebrado abiertamente la muerte de Jamenei, de 86 años, que había gobernado Irán durante 37 años y dirigido las fuerzas de seguridad que mataron a miles de manifestantes antigubernamentales hace solo unas semanas. Pero los incesantes bombardeos han sembrado el miedo incluso entre aquellos que esperaban un cambio.

Rubio ⁠afirma que EU atacó sabiendo que Israel arremetería

Mientras que los dirigentes israelíes dicen explícitamente que quieren derrocar al Gobierno de Irán, los estadounidenses han ⁠dicho que el objetivo de la guerra es destruir la capacidad de Irán para proyectar su fuerza ⁠más allá de sus fronteras. Pero Trump también ha instado a los iraníes a derrocar al liderazgo clerical, un enemigo que ha atormentado a EU y a sus aliados durante generaciones.

En declaraciones a los periodistas en el Capitolio el lunes, el secretario de Estado, Marco ⁠Rubio, dijo que Estados Unidos atacó Irán después de determinar que Israel estaba a punto de lanzar su propio ataque. Washington creía que cualquier ataque israelí provocaría la represalia de Irán contra los intereses estadounidenses.

"Sabíamos que si no los atacábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas", dijo Rubio.

Netanyahu dijo el lunes que la guerra "no durará años". Trump sugirió que podría durar cuatro o cinco semanas. Pero ambos evitaron dar un plazo concreto, dejando abierta la posibilidad de una guerra amplia y sin fecha de finalización.

El teniente coronel israelí Nadav Shoshani dijo en una rueda de prensa virtual que la duración de la campaña podría depender de cómo se desarrollaran los acontecimientos, y añadió: "Hemos preparado un plan general de varias semanas". Cuando se le preguntó si Israel podría desplegar fuerzas terrestres en Irán, Shoshani respondió que era poco probable.

En Israel, las sirenas antiaéreas sonaron repetidamente, advirtiendo de los ataques inminentes y enviando a millones de personas a los refugios antiaéreos. En Tel Aviv, los edificios temblaron cuando las defensas aéreas interceptaron los misiles iraníes.

La guerra ha puesto en peligro el suministro energético mundial, ya que Qatar, uno de los principales exportadores de gas natural licuado del mundo, ha detenido la producción y los petroleros ⁠han echado el ancla en el golfo Pérsico en lugar de arriesgarse a atravesar el estrecho.

El martes por la mañana, dos drones atacaron la embajada de EU en Riad, causando daños menores y provocando un incendio, y al menos otros ocho drones fueron interceptados antes de llegar a la ciudad, según informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

El transporte aéreo mundial también se ha visto sumido en el caos, con el cierre de aeropuertos en Oriente Medio que sirven de centros de conexión entre Asia, Europa y África.