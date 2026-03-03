El costo del transporte de petróleo y gas se dispara ante el cierre del estrecho de Ormuz

Las tarifas ⁠globales de transporte de petróleo y gas se dispararon, y los costes de los superpetroleros en Oriente Medio alcanzaron máximos históricos, a medida ⁠que se intensifica el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Teherán atacó a barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz, según datos de transporte marítimo y fuentes del sector el martes.

El transporte marítimo a través del estrecho que separa Irán y Omán, por donde circulan alrededor de una quinta parte del petróleo que se consume ⁠en todo el mundo, así como grandes cantidades de gas ⁠natural licuado, se ha paralizado casi por completo después de que buques de la zona fueran atacados como represalia de Irán a los ataques de EU e Israel.

La interrupción y el temor a un cierre prolongado han provocado un aumento de los precios del petróleo y del gas natural en Europa, con un alza de casi el 10% esta semana en los futuros del crudo Brent, ya que el conflicto ha provocado múltiples interrupciones en el suministro de petróleo y gas en Oriente Medio.

La tarifa de flete de referencia para los buques petroleros de gran tamaño (VLCC) utilizados para transportar 2 millones de barriles de petróleo desde Oriente Medio a China, también conocida como TD3, subió el lunes a un máximo histórico de W419 en la medida industrial Worldscale utilizada para calcular las tarifas de flete, es decir, 423,736 dólares al día, según datos de LSEG.

La tarifa se duplicó con respecto al viernes, ampliando las ganancias desde el máximo de seis años alcanzado la semana pasada, después de que EU e Israel atacaran Irán y mataran a su líder supremo, el ayatolá Jamenei, el sábado.

En represalia, Irán ha atacado a los países del golfo Pérsico, lo que ha provocado el cierre preventivo de las instalaciones de crudo y gas en todo Oriente Medio.

Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria Iraní dijo el lunes que el estrecho de Ormuz está cerrado y que Irán disparará contra cualquier barco que intente pasar, según informaron los medios de comunicación iraníes.

El Mando Central del Ejército de EU afirmó que el estrecho no está cerrado a pesar de las declaraciones iraníes, según informó Fox News.

Aumentan las tarifas de transporte de GNL

Aun así, las tarifas diarias de flete de los buques de gas natural licuado (GNL) subieron más de un 40% el lunes después de que Qatar detuviera su producción.

Las tarifas en el Atlántico subieron a 61,500 dólares al día el lunes, un 43% más, o 18,750 dólares, que el viernes, según Spark Commodities, una agencia de evaluación de precios para el transporte de GNL. Las tarifas en el Pacífico subieron a 41,000 dólares al día, un 45% más, o 12,750 ⁠dólares, que el viernes pasado.

Fraser Carson, analista principal de GNL global de la consultora energética Wood Mackenzie, ⁠afirmó que las tarifas diarias al contado del transporte de GNL podrían ⁠superar los 100,000 dólares esta semana debido a la escasez de suministro.

"La disponibilidad de buques para el resto de marzo se considera escasa, ya que los operadores de carga intentan resolver ⁠el retraso acumulado por las perturbaciones meteorológicas durante febrero", afirmó.

"Habrá una competencia muy fuerte por cualquier buque disponible", añadió.

Hasta que se pueda garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, el transporte marítimo permanecerá inactivo, dijo Carson.

Un bróker de buques petroleros que prefirió mantener el anonimato debido a la política de su empresa dijo que es muy difícil evaluar las tarifas de transporte en el , ya que varios armadores han suspendido sus operaciones de forma indefinida. La empresa naviera surcoreana Hyundai Glovis dijo el martes que está preparando planes de contingencia, entre los que se incluyen la búsqueda de rutas y puertos alternativos, en respuesta al conflicto de Oriente Medio.

El Ministerio de Transporte Marítimo de Corea del Sur ha emitido un aviso a los transportistas surcoreanos con buques que navegan por Oriente Medio, pidiéndoles que se abstengan de realizar ⁠operaciones comerciales en la región, según informó el martes un alto cargo a Reuters.

El ministerio está reuniéndose para debatir nuevas medidas de seguridad tras la amenaza de Irán de atacar cualquier barco que pase por el estrecho de Ormuz, añadió.