El 'Chapo' Guzmán pide de nuevo ayuda a Sheinbaum para que interceda en su repatriación a México

El ínclito narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha pedido nuevamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que interceda para su repatriación desde Estados Unidos, donde se encuentra cumpliendo una pena de prisión de más de 50 años desde 2019 por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Se trata de una de las varias cartas, hasta una decena, que ha venido enviando el que fuera líder del Cártel de Sinaloa en los últimos tiempos a Sheinbaum para lograr su vuelta a México. En esta última, firmada el 2 de junio, incide en que con ella espera poder ayudar al trabajo de su abogada, informa este viernes la prensa.

'El Chapo' solicita en esta misiva, escrita a manos en inglés, cumplir su condena en suelo mexicano y así poder recibir la visita de su familia. Actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado, conocida como la 'Alcatraz de la Montañas Rocosas'.

Como ha venido siendo habitual en otros escritos, 'El Chapo' se ha quejado de sus condiciones en prisión, se encuentra en aislamiento sin tener contacto siquiera con otros reclusos, y ha insistido en que no tuvo un juicio justo y que ha sido el Estado mexicano el responsable de la violencia que generó el crimen organizado.

"El gobierno mexicano causó todos los asesinatos y yo fui declarado culpable al tratar de proteger mi vida y a mi familia en México", ha escrito.