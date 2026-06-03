Alfonso Durazo y Américo Villareal niegan que EU los investigue por nexos con el crimen organizado

Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y de Tamaulipas, Américo Villareal negaron este miércoles que Estados Unidos los esté investigando por vínculos con el crimen organizado, en medio de la tensión diplomática surgida por la acusación en Nueva York contra Rubén Rocha Moya.

El diario estadounidense Los Angeles Times reportó que la justicia estadounidense investiga a los gobernadores de los estados fronterizos, que atraviesan una crisis de seguridad por la disputa entre bandas por las rutas de tráfico.

Ambos pertenecen al partido de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bajo presión para que extradite al gobernador de Sinalona, Rubén Rocha, por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El periódico estadounidense, junto con la ONG periodística Puente News Collaborative, indicaron que Alfonso Durazo, presuntamente coopera con las autoridades estadounidenses, aunque indicó también que su visa fue cancelada.

"Tengo mi visa vigente", aclaró Durazo en rueda de prensa. "He actuado con limpieza, con rectitud, lo he hecho toda mi vida: casi sudo agua bendita".

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es investigado por presunto tráfico de combustible, un delito también conocido "huachicol", precisó el diario. "No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado", respondió su despacho en la red social X.

Sheinbaum ha afirmado que su gobierno no protegerá a ningún político que tenga vínculos con el crimen organizado, aunque en el caso de Rocha ha insistido en pedir más evidencias antes de actuar en su contra.

La mandataria ha denunciado además injerencia desde Estados Unidos, aunque exculpó al presidente Donald Trump.

"Ellos tienen que aclarar", dijo el miércoles sobre el nuevo caso en el que insinuó una intención política. "¿Qué intención (tienen) con quitar la visa y, además, hacerlo público?".