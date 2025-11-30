Cancillería recibe al presidente de Singapur en visita de Estado a México

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, arribó el domingo a México para iniciar una visita de Estado, durante la cual sostendrá encuentros con autoridades mexicanas y representantes del sector empresarial.

En representación del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente —quien se encuentra en licencia por recuperación médica—, el encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, recibió al mandatario singapurense, a su esposa y a la comitiva oficial en la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México, a las 19:30 horas.

La cancillería informó que como parte de la agenda oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá al jefe de Estado de Singapur el lunes en Palacio Nacional, acompañada por integrantes de su gabinete. Ambos mandatarios sostendrán una reunión bilateral y posteriormente participarán en un encuentro con empresarios de ambos países, con el fin de fortalecer la relación económica y las oportunidades de inversión.

La visita de Tharman Shanmugaratnam subraya el interés de México y Singapur por profundizar la cooperación política, comercial y de innovación, en el marco de la relación estratégica que ambos países mantienen en Asia-Pacífico.