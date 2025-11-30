Trump confirma conversación con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo que habló con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pero no dio detalles sobre lo que ambos mandatarios discutieron.

"No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.

The New York Times informó por primera vez que Trump había hablado con Maduro a principios de noviembre y discutido una posible reunión entre ellos en Estados Unidos.

La revelación de la llamada telefónica se conoce mientras Trump sigue utilizando una retórica belicista con respecto a Venezuela, al tiempo que contempla la posibilidad de la diplomacia.

El sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, despertando ansiedad y confusión en el país sudamericano mientras su Gobierno aumenta la presión sobre Caracas.

Cuando se le preguntó si sus comentarios sobre el espacio aéreo significaban que los ataques contra Venezuela eran inminentes, Trump dijo: "No lean nada en ello".

La administración de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a miles de estadounidenses. El presidente socialista venezolano ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Reuters ha informado que las opciones bajo consideración de Estados Unidos incluyen un intento de derrocar a Maduro, y que el ejército estadounidense está preparado para una nueva fase de operaciones después de una masiva acumulación militar en el Caribe y casi tres meses de ataques a presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela. Trump también ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en el país.

Trump dijo a los miembros del servicio militar la semana pasada que Estados Unidos comenzaría "muy pronto" operaciones terrestres para detener a presuntos narcotraficantes venezolanos.

Maduro y altos cargos de su Gobierno no han comentado la llamada.

Consultado al respecto el domingo, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo que la llamada no era el asunto de su conferencia de prensa, en la que anunció una investigación de parlamentarios sobre los ataques de barcos estadounidenses en el Caribe.