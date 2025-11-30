Congreso de Venezuela investigará ataques de Estados Unidos a embarcaciones

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el domingo que el Congreso del país formará una comisión especial para investigar los ataques mortales ordenados por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en las costas venezolanas y en el océano Pacífico oriental.

En declaraciones a la televisión estatal, Jorge Rodríguez, quien ha fungido como principal negociador del presidente venezolano Nicolás Maduro en diálogos con Washington, indicó que la investigación se basará en un artículo del Washington Post publicado el viernes que afirma que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó matar a todas las personas a bordo de una de las embarcaciones durante un ataque en septiembre. Posteriormente, se llevó a cabo un segundo ataque en el que murieron dos sobrevivientes, según el artículo.

"Vamos a llevar mañana (lunes) a la Asamblea Nacional la propuesta de la conformación de una comisión especial que investigue de manera profunda lo contenido en esos artículos del Washington Post", dijo Rodríguez durante una conferencia de prensa, y agregó que la fiscalía del país participará.

Estados Unidos lleva meses librando una campaña de ataques mortales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en la región. Maduro y su gobierno han negado cualquier implicación en el delito y han acusado a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen con el objetivo de controlar las vastas reservas petroleras de Venezuela.

El sábado, Trump declaró que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles. El gobierno venezolano calificó sus comentarios como una "amenaza colonialista" contra su soberanía.