Cancilleres de México y Sudáfrica entrelazan hermandad futbolística y relación diplomática

En la antesala del esperado partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió al ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, entrelazando la diplomacia y el deporte para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

La reunión de alto nivel en la sede de la cancillería mexicana precede a los trabajos de la comisión binacional.

Los jefes diplomáticos recordaron que hace 16 años, fue Sudáfrica quien inauguró su propio mundial recibiendo a la selección mexicana en 2010. Ahora, en un gesto de reciprocidad histórica, es el turno de México de abrir las puertas del mundial norteamericano enfrentando al conjunto sudafricano.

El canciller Velasco detalló que: “Recordamos que, en 2010, Sudáfrica abrió su Mundial recibiendo a México en el partido inicial. Ahora, es el turno de México de inaugurar el mundial norteamericano recibiendo a Sudáfrica: dieciséis años después, aquel gesto encuentra el camino de regreso. Nadie ha sido tres veces anfitrión de la Copa del Mundo; nosotros lo seremos, como en el 70 y en el 86”.

Además, de la competencia deportiva, el diálogo se centró en identificar oportunidades de interés mutuo para profundizar la cooperación bilateral.

“Coincidimos plenamente y acordamos que, como naciones del G20, que también formamos parte del Sur Global, debemos redoblar nuestros esfuerzos para colaborar más estrechamente”, escribió en X el diplomático sudafricano, subrayando la sintonía política entre ambos gobiernos.