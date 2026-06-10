Sudáfrica: México es el "déjà vu" y el más fuerte

El primer partido del Mundial 2026 conjuga todos los elementos de un guion de Hollywood. Se trata de un reencuentro en una inauguración, se vieron antes en Sudáfrica 2010 y ahora, es el turno de México como anfitrión.

Hugo Broos y el delantero Lyle Foster fueron los voceros "bafana" en el estadio Ciudad de México, antes de irse a su último entrenamiento en las instalaciones del club América.

"Incluso en Hollywood no se escriben mejores guiones: jugué el Mundial y ahora, cuatro décadas después, seré de nuevo uno de los seleccionadores del partido inaugural", dijo el entrenador belga.

Mr. Broos tendrá un "déjà vu" cuando esté en el banquillo del estadio, pues ya jugó en el mismo lugar, pero en su época como jugador de Bélgica en el Mundial México 1986, cuando ese equipo alcanzó el cuarto lugar en el torneo.

"Sueño con un final bonito en el que Sudáfrica alcance por primera vez la fase de eliminación directa de un Mundial, luego de tres eliminaciones en la primera ronda. Cuando Sudáfrica quede eliminada del torneo, me despediré del fútbol. He cumplido 74 años y ha llegado el momento de pasar tiempo con mi esposa mis dos hijas, mi hijo y mis ocho nietos".

Previamente, ya había inferido que era su última competencia para dar paso al retiro, pero ahora lo hizo oficial.

En el sorteo de diciembre pasado, el azar colocó a Sudáfrica en el mismo grupo (A). Hugo y Javier Aguirre se conocen, pues ambos se enfrentaron como jugadores hace 40 años durante el partido inaugural del Mundial 86. Entre preguntas, el entrenador y el delantero revelaron que el Tricolor es el rival más fuerte. Sin importar si en la portería vaya Memo Ochoa o Raúl Rangel.

“No te puedo decir los 11 nombres, no sé quién es más peligroso, pero todos son peligrosos. Es un equipo muy completo. Realmente quieren ser campeones del mundo. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel el jueves si queremos tener un buen resultado”.