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El Economista
Política

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Lidera Morena preferencias a gobierno de Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar encabeza dentro del oficialismo.

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Gráfico EE

Maritza Pérez

De acuerdo con una encuesta de Mitofsky sobre preferencias políticas para el estado de Chihuahua, realizada a 1,200 residentes del estado entre el 18 al 21 de julio del 2026, Morena se posiciona como el partido con mayor atractivo electoral, con 35.8% de la preferencia de voto en caso de que se realizaran las elecciones para la gubernatura; seguido del PAN con 19.3% y el PRI con 7.4%.

Sobre a quién preferirían como candidato a la gubernatura por parte de la coalición Morena, PT, y PVEM, el 28.3% mostró preferencia por Cruz Pérez Cuéllar y 26.2% por Andrea Chávez Treviño, ambos morenistas.

Al medir la popularidad de los posibles candidatos a la gubernatura, el 71.4% de los encuestados dijo reconocer al morenista Cruz Pérez Cuéllar; mientras 56.4% expresó lo mismo sobre la también morenista Andrea Chávez Treviño y 50.8% reconoció a Marco Bonilla Mendoza del PAN.

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