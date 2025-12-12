Sube a 8 el número de muertos en combates entre cárteles en la frontera México-Guatemala

Las autoridades de Guatemala elevaron a ocho el número de víctimas mortales de los enfrentamientos a principios de semana en localidades próximas a la frontera con México entre dos grupos ligados al narcotráfico y afiliados a los rivales Cártel de Sinaloa y Cártel Chiapas-Guatemala, suceso que llevó a ambos países a emprender maniobras conjuntas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala informó del ingreso de siete cadáveres a la morgue de Huehuetenango y otro en la de San Marcos, ciudades separadas por menos de 100 kilómetros. Todos ellos murieron por heridas de arma de fuego, según las necropsias llevadas a cabo por la entidad, recogió el diario guatemalteco Prensa Libre.

Asimismo, los ocho corresponden a víctimas de los enfrentamientos ocurridos el pasado lunes, aunque, por ahora, sólo dos de ellos han sido identificados, y corresponden a dos varones de 46 y 52 años.

En esa fecha, integrantes del Cártel de Sinaloa penetraron en múltiples municipios de Huehuetenango y en uno de San Marcos, con el Cártel Chiapas-Guatemala, una facción escincida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como objetivo.

Los combates, en los que resultó herido un soldado, han llevado a México y Guatemala a emprender maniobras conjuntas, pese a que, según afirmó durante el anuncio el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, es habitual que las autoridades de ambos países se reúnan para intercambiar información y evaluar la situación de seguridad de la zona.

Allí es frecuente el trasiego de estas organizaciones tanto para llevar a cabo sus actividades ilícitas, como para huir de las fuerzas mexicanas. En este sentido, en junio de este año, un grupo armado mexicano cruzó la frontera hacia Guatemala, logrando escapar, cuando estaba siendo perseguido por fuerzas mexicanas, que perdieron a cinco de sus agentes durante el operativo.