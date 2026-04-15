Bruselas amplía los cargos contra Meta por cobrar una tasa a los chatbots rivales en Whatsapp

La Comisión Europea ha avisado este miércoles a Meta de que los cambios introducidos en marzo en Whatsapp para cobrar una tasa a los proveedores rivales de servicios de Inteligencia Artificial (IA) viola las reglas de competencia de la Unión Europea, por lo que ha ampliado los cargos de la investigación abierta en febrero por las trabas de la plataforma a los chatbots externos y exigido a la compañía que garantice un acceso igualitario.

"El hecho de cambiar la prohibición legal de acceso por el pago de una tasa con efecto similar no cambia nada en nuestra conclusión preliminar de que las prácticas de Meta parecen constituir un abuso de posición dominante susceptible de dañar gravemente la competencia de los asistentes de IA en el mercado", ha resumido en un comunicado la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Con este paso, Bruselas apunta a la imposición de medidas cautelares a Meta para impedir que entren en vigor los cambios en su política de Whastapp anunciados en marzo para cobrar a los proveedores de chatbot distintos a MetaIA a cambio de poder ofrecer sus servicios en la plataforma.

Las medidas cautelares que la Comisión quiere imponer a la tecnológica estadounidense serán válidas hasta que los servicios comunitarios den por concluida la investigación formal y adopten una decisión definitiva sobre el caso.

Bruselas publicó en febrero de este año el primer pliego de cargos contra Meta por el "riesgo de daños graves e irreparables a la competencia", al considerar que las prácticas del gigante tecnológico podrían crear barreras a la entrada y expansión de rivales y "marginar irreparablemente" a los proveedores terceros de menor tamaño.

La investigación formal se remonta a diciembre del pasado año, cuando el Ejecutivo comunitario dio este paso para aclarar si la nueva política de Meta impedía a los proveedores de IA comunicarse con sus clientes a través del servicio para empresas 'WhatsApp Business' si la IA es el servicio principal que ofrecen estas empresas a sus clientes.

Con esta práctica, anunciada en octubre del pasado año pero plenamente en vigor desde el 15 de enero de este año, el único asistente de IA disponible en WhatsApp es la propia herramienta de Meta, lo que supone que sus competidores quedan excluidos. No obstante, y a la luz del primer pliego de cargos de Bruselas, la compañía anunció cambios en marzo para introducir la tasa a cambio de permitir el acceso de los proveedores de IA externos.

Pero, tras su examen, la Comisión Europea considera que esta nueva política es 'de facto' "equivalente" al veto de acceso precedente y que, por tanto, las prácticas de Meta siguen bloqueando la entrada o desarrollo de los rivales en el mercado de rápido crecimiento de los asistentes de IA.