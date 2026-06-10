Canacar sugiere diálogo ante bloqueos previstos por inauguración del Mundial este 11 de junio

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), presidida por Augusto Ramos, manifestó su preocupación por los bloqueos y movilizaciones anunciados para el jueves 11 de junio por diversos grupos y organizaciones sociales debido a las afectaciones que generan en la movilidad, la economía y la cadena de suministro del país.

Ante dicho escenario, hizo un llamado a todas las partes involucradas para alcanzar acuerdos que sumen a la estabilidad nacional y permitan construir soluciones en beneficio de México.

"La Cámara considera que el diálogo debe ser la ruta para atender cualquier demanda social. El bloqueo de vías de comunicación no abona al desarrollo del país, por el contrario, afecta la productividad, encarece operaciones, rompe cadenas de suministro y genera daños a la misma sociedad que transita por esas rutas", se detalló en un comunicado.

Así, la organización empresaria reiteró su respeto al derecho a la libre manifestación que tiene la sociedad.

Sin embargo, advirtió que el cierre de carreteras, autopistas y accesos estratégicos impacta directamente a familias, trabajadores, empresas, comercios, servicios de emergencia y sectores productivos que dependen de una operación logística continua.