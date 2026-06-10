Banxico: Sistema bancario está sólido, incluso frente a la baja en la calificación soberana

El Banco de México (Banxico) señaló nuevamente que el sector financiero local, en especial el bancario, se encuentra sólido ante los riesgos internos y externos que prevalecen, incluso frente a los cambios recientes a la baja de algunas agencias a la calificación soberana.

Hace algunas semanas Moody’s bajó la calificación del soberano a Baa3 desde Baa2, con lo que la colocó en el nivel más bajo dentro del grado de inversión. Misma acción aplicó para algunos de los bancos más importantes del país, y otras entidades financieras públicas.

Por su parte, Standard & Poor’s (S&P) movió la perspectiva de la deuda soberana de estable a negativa y ratificó la nota en BBB; mientras que Fitch la ha ratificado en BBB- con perspectiva estable.

En la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez, resaltó que, pese a dichas acciones, México conserva el grado de inversión con las tres principales agencias, y expuso que la perspectiva de Moody’s es estable, lo que señala que no se está anticipando un deterioro adicional en el corto plazo.

En cuanto a un posible impacto de esta medida sobre el sistema financiero, aseguró que los fundamentales son sólidos, y son independientes de los factores que motivaron la acción reciente de Moody’s.

“Los bancos operan con niveles de liquidez y capital que superan, por mucho, los niveles mínimos regulatorios. También cuentan con una cartera con bajos índices de morosidad y tienen una base de depósitos sólida”, detalló.

Agregó: “los resultados de las pruebas de estrés, indican que nuestro sistema bancario conservaría márgenes adecuados de capital, incluso ante escenarios macroeconómicos severos”.

Necesario mantener gestión macroeconómica prudente

En este sentido, consideró que uno de los principales canales a cuidar hacia adelante es una mayor percepción de riesgo por parte de las agencias calificadoras o de los participantes del mercado, lo que se pudiera traducir en episodios de volatilidad en los mercados financieros, con primas de riesgo más elevadas o presiones en las tasas de interés de mayor plazo.

La gobernadora del banco central resaltó, sin embargo, que las mismas agencias están reconociendo que existen márgenes para que la economía mexicana absorba choques, sin que necesariamente ello se traduzca en un deterioro del perfil de riesgo crediticio de la deuda soberana.

“Ellas mismas mencionan que hay factores favorables como un marco macroeconómico prudente. Hemos mencionado, y ellas mencionan, la política monetaria sólida y enfocada en su mandato; la ausencia de desequilibrios macrofinancieros o la solidez de cuentas externas, el nivel de reservas, entre otros, que consolidan un marco macrofinanciero sólido en nuestro país”, expuso.

Mencionó que, hacia adelante, la permanencia y ampliación de estos márgenes, va a depender de que se mantenga una gestión macroeconómica prudente, incluyendo el proceso de consolidación fiscal.

“Mientras estos elementos se sostengan, las agencias no anticipan presiones adicionales sobre la nota crediticia en el corto plazo”, dijo.

Posición de resiliencia

En videoconferencia con motivo de la presentación del informe, la funcionaria puntualizó que, con base en el reporte, los indicadores en su conjunto, sugieren que el sistema financiero mexicano mantiene una posición de resiliencia y capacidad para enfrentar escenarios adversos.

“A pesar del entorno global caracterizado por conflictos geopolíticos y una mayor incertidumbre, las instituciones financieras, particularmente la banca múltiple, cuentan con niveles de capital y liquidez que superan con holgura los mínimos regulatorios”, refirió.

Argumentó, sin embargo, que persisten riesgos asociados con el entorno global, que requieren mantener una estrecha vigilancia sobre su evolución, entre los que destaca el agudizamiento de los conflictos geopolíticos en un contexto de elevada incertidumbre.

Comentó que las pruebas de estrés confirman que el sistema bancario en su conjunto, conserva una amplia capacidad para enfrentar escenarios adversos.

Se estrechan comunicación y controles, tras señalamientos de FinCEN

Por otra parte, a casi un año de las acusaciones del Departamento de Estados Unidos sobre tres instituciones financiera mexicanas de presuntas operaciones de lavado de dinero, y que derivaron prácticamente en su desaparición, la funcionaria resaltó que en este tiempo se han estrechado los canales de comunicación con las contrapartes estadounidenses, pero también los controles en las operaciones.

“También en nuestras visitas de inspección a las instituciones hemos puesto una especial atención en el modelo que se utiliza de calificación de riesgo de los clientes, también en el diseño de escenarios de monitoreo más robustos, y en los procesos de actualización de los expedientes de los clientes”, detalló.

De igual forma dijo que, como parte de los mecanismos de mejora continua que se tienen, tanto las entidades financieras como las autoridades, revisan los procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el propósito de siempre adoptar las mejores tecnologías que ayuden a combatir estos delitos, y a las entidades, el proceso de conocimiento de los clientes.

“A partir de las designaciones de FinCEN, las instituciones financieras han reforzado las verificaciones de sus clientes y de los beneficiarios de éstos”, apuntó.

Este mismo mes, se emitiría norma para homologar CoDi y Dimo

La gobernadora del Banxico adelantó, por otra parte, que este mismo mes se estaría emitiendo la norma correspondiente para la homologación de la experiencia de los sistemas de pagos electrónicos instantáneos, CoDi y Dimo, con el objetivo de hacerla más intuitiva y sencilla, y con ello potenciar los pagos digitales.

De igual forma, enfatizó, se emitirán las guías que se harán llegar a las instituciones relacionadas, para que tengan los elementos y se pueda iniciar con la implementación de este desarrollo.

“Estamos buscando que se atienda la velocidad, la confianza y la experiencia del usuario. También estamos buscando ampliar las posibilidades para el usuario y simplificar su uso y fomentar las transferencias en este sentido”, refirió.

Finalmente, mencionó que también ya se trabaja para que en los próximos meses se emita un nuevo nivel de cuenta bancaria (la N2 Bis), que permita mayores montos de depósito, pero con los mismos niveles de seguridad, y con ello impulsar también la digitalización de la economía.

“Estamos esperando que alrededor de un universo potencial de 4 millones de pequeñas empresas, tengan la posibilidad de acceder a una cuenta que está buscando ampliar justamente el importe que hoy tienen las cuentas actuales”, concluyó.