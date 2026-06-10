CNTE y madres buscadoras protestarán durante inauguración del Mundial 2026

Organizaciones de madres buscadoras de personas desaparecidas, profesores, normalistas de Ayotzinapa, extrabajadores del poder Judicial federal y trabajadores de la salud anunciaron que este jueves realizarán movilizaciones desde distintos puntos de la Ciudad de México hacia el estadio donde ocurrirá la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para exigir soluciones a sus respectivas demandas.

Las manifestaciones ocurrirán en un contexto de incremento de movilizaciones en la capital del país iniciado el 25 de mayo pasado, cuando se instalaron en plantón en calles aledañas al zócalo capitalino integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuya organización mantiene movilizaciones, en Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Baja California.

Las agrupaciones que pretenden manifestarse y los sitios desde donde pretenden marchar hacia el estadio son las siguientes:

Organizaciones de madres buscadoras de personas desaparecidas se concentrarán en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, desde donde pretenden marchar hacia el Estadio Ciudad de México, aunque también pretenden partir de distintos puntos de la Calzada de Tlalpan.

Los integrantes de la CNTE se movilizaron desde el Centro Histórico, donde tienen su plantón hacia el Periférico, a la altura de San Jerónimo.

En tanto, pensionados de Pemex y la CFE anunciaron que se concentrarán en Picacho y Periférico, para desde ahí desplazarse rumbo al estadio mundialista. Una fracción de ellos perteneciente a la Alianza Nacional de Jubilados confirmó que no se movilizarán en este día de inauguración del Mundial.

Integrantes de la Asociación de Jueces y Magistrados, anunciaron que este 11 de junio se reunirán en las inmediaciones del metrobús Perisur, de donde pretenden marchar hacia el Estadio Banorte. Piden respeto a la independencia Judicial y que se otorguen las pensiones y finiquitos a que tienen derecho las personas despedidas para que en su lugar entraran los jueces y magistrados electos por voto popular el año pasado.

Asimismo, trabajadores de la Salud anunciaron que se concentrarían en el Parque La Cantera, en la Avenida Del Iman, para de ahí caminar hacia el estadio mundialista.

Por otra parte, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), confirmó que se movilizarán en distintas carreteras del país, pero eso será hasta el 24 de junio.

Lo harán para exigir regulación del cobro de grúas federales, estatales y municipales, alto a extorsiones por parte de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y alto a "persecución" por parte de la Guardia Nacional.

Algunas versiones periodísticas indican que algunos transportistas se concentrarán en la Glorieta de Vaqueritos, en Periférico Sur, para de ahí partir hacia el estadio.

Madres Buscadoras de personas desaparecidas

Jaqueline Palmeros, fundadora de la organización de madres buscadoras de personas desaparecidas Una Luz en el Camino, confirmó que este jueves continuarán la jornada de manifestaciones en la Ciudad de México iniciada desde hace varios días.

La activista, quien sufrió la desaparición de su hija de 21 años en 2020 y de quien solamente encontró su cráneo en enero 2025, en un paraje del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México, informó que en las últimas horas se reunieron con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien les informó que no les permitirán el paso a las inmediaciones del Estadio.

Las madres buscadoras pretenden concentrarse cerca del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y de ahí partir hacia el Estadio Ciudad de México.

También pretenden movilizarse integrantes de otros colectivos como Manos Buscadoras de Jalisco, quienes convocaron a reunirse desde las 8:00 de la mañana en la columna del Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma.

Durante los últimos días integrantes de varios colectivos de personas buscadoras de desaparecidos han colocado lonas en algunos puentes de vialidades primarias de la Ciudad de México, como en el Viaducto Miguel Alemán y han pegado carteles con los rostros de las personas que buscan, aunque, de inmediato han sido retirados por trabajadores del gobierno capitalino.

Jaqueline Palmeros dijo que su objetivo es hacer visible la problemática que padecen.

"Tenemos la necesidad de que el mundo sepa lo que estamos pasando: esta crisis de desaparecidos y que sepa también que hemos tenido que salir a hacer el trabajo que deben hacer las autoridades", mencionó.

Por su parte, el colectivo Lirios Buscadores informó que este jueves se concentrarán en el Parque Avante, cerca de la estación La Virgen del Tren Ligero en Tlalpan.