Puebla prevé llegada de 500,000 turistas por el verano y el Mundial 2026

Puebla, Pue. El sector de turoperadores en Puebla prevé el arribo de 400,000 turistas para la temporada de verano, así como otros 100,000 por el Mundial de Futbol 2026.

El presidente de la Asociación de Tour Operadores de Puebla (TOP), Andrés Morales, comentó que están preparando mejores paquetes para los vacacionistas, provenientes no solo de otras entidades sino desde el extranjero.

Comentó que el inicio de 12 nuevos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Puebla (AIP) posicionará al estado como un destino importante, siempre y cuando haya las sinergias entre autoridades y prestadores de servicios turísticos para darle la promoción a lo que se tiene en destinos.

Y es que las expectativas en cifras de turismo para verano y por el Mundial de Futbol ayudarán a que la actividad se consolide por su aportación a la economía estatal con alrededor del 10% del PIB.

En este contexto, Andrés Morales contó que los operadores trabajan también alianzas con los nuevos vuelos para el diseño de paquetes de Los Ángeles a Puebla con cuatro días y tres noches de estancia en el estado y de ahí trasladarse a destinos de playa.

Por ejemplo, hay salidas programadas a Cholula, Atlixco, Zacatlán, Chignahuapan, Cuetzalan, Tetela de Ocampo, entre otros Pueblos Mágicos, así como a localidades para desarrollar turismo comunitario.

“La idea es que los turistas decidan su destino, tanto por la ciudad como por las actividades en el interior del estado”, refirió.

Asimismo, el presidente de la TOP anunció que próximamente la ciudad de Puebla contará con los primeros 2 tranvías turísticos eléctricos.

Turismo de Estados Unidos

Por su parte, el director de Turismo Municipal de Puebla, Carlos Huerta, dijo que los nuevos vuelos y conexiones nacionales e internacionales ayudarán a la comunidad a atraer desde Los Ángeles un vuelo para destinos asiáticos que busca destinos culturales y patrimoniales.

Confió en que habrá un importante movimiento turístico por el Mundial 2026, como se reflejó en el partido amistoso de España contra Perú, ocurrido el lunes pasado.