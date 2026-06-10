S&P sube calificación de largo plazo de Argentina a "B-" con perspectiva estable

La ⁠agencia S&P elevó el miércoles la calificación ⁠crediticia soberana a largo plazo de Argentina de "CCC+" a "B-", citando la disminución de las ⁠vulnerabilidades económicas y la mejora ⁠gradual de la liquidez externa.

La agencia prevé que la economía argentina continúe recuperándose tras salir de la recesión, impulsada por una menor inflación, el aumento de los salarios reales y una recuperación gradual de la demanda interna.

S&P indicó que un mejor acceso al financiamiento externo, incluyendo financiamiento multilateral y un retorno gradual a los mercados de capitales, debería respaldar la acumulación de reservas de divisas y el pago de la deuda.

A pesar de la mejora, S&P señaló que la calificación de Argentina sigue limitada por unas reservas netas de divisas aún bajas, un historial de volatilidad en sus políticas y ⁠altos niveles de deuda pública en ⁠comparación con otros ⁠países.

La agencia de calificación crediticia también destacó el mayor ⁠respaldo político y económico que recibió el presidente Javier Milei tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, que le permitió impulsar reformas estructurales, como la laboral y la modificación de una ley que beneficia a la minería en regiones ⁠con glaciares.

La agencia Fitch también mejoró la calificación crediticia del país en mayo.

rrg