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S&P sube calificación de largo plazo de Argentina a "B-" con perspectiva estable
S&P indicó que un mejor acceso al financiamiento externo, incluyendo financiamiento multilateral y un retorno gradual a los mercados de capitales, debería respaldar la acumulación de reservas de divisas y el pago de la deuda.
La agencia S&P elevó el miércoles la calificación crediticia soberana a largo plazo de Argentina de "CCC+" a "B-", citando la disminución de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa.
La agencia prevé que la economía argentina continúe recuperándose tras salir de la recesión, impulsada por una menor inflación, el aumento de los salarios reales y una recuperación gradual de la demanda interna.
S&P indicó que un mejor acceso al financiamiento externo, incluyendo financiamiento multilateral y un retorno gradual a los mercados de capitales, debería respaldar la acumulación de reservas de divisas y el pago de la deuda.
A pesar de la mejora, S&P señaló que la calificación de Argentina sigue limitada por unas reservas netas de divisas aún bajas, un historial de volatilidad en sus políticas y altos niveles de deuda pública en comparación con otros países.
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La agencia de calificación crediticia también destacó el mayor respaldo político y económico que recibió el presidente Javier Milei tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, que le permitió impulsar reformas estructurales, como la laboral y la modificación de una ley que beneficia a la minería en regiones con glaciares.
La agencia Fitch también mejoró la calificación crediticia del país en mayo.
rrg