Puebla amplía participación en proyectos tecnológicos, reafirma la federación

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que la administración estatal prepara la adquisición de 3 mil unidades del auto eléctrico Olinia para reforzar sectores productivos.

⁠Huauchinango y Yaonáhuac se incorporan a la estrategia nacional de semiconductores impulsada por el Gobierno de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a la participación de talento mexicano proveniente de distintas regiones del país, cuyos especialistas trabajaron en Puebla durante varios meses para concretar el proyecto del auto eléctrico Olinia, el prototipo cumplió con la expectativa y rebasó la meta programada, afirmó la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán.

Ante medios de comunicación nacionales, la funcionaria federal reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier y el papel desempeñado por la entidad en el desarrollo de esta iniciativa estratégica para México, lo que coadyuvó a que se cumpliera con la meta programada para su presentación 4 días antes de la inauguración de la fiesta mundialista, como lo prometió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Celina Peña anunció además que Puebla amplía su participación en el proyecto nacional Kutsari de semiconductores mediante la incorporación de Huauchinango como casa de ensamblaje y la integración de Yaonáhuac al clúster tecnológico que impulsa el estado.

Explicó que recientemente se realizaron reuniones de trabajo y convenios con directores de centros públicos de investigación en Juan C. Bonilla para fortalecer la colaboración científica y tecnológica. También destacó el avance del proyecto del Astroparque vinculado al Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en la Sierra Negra, donde ya se gestionan las autorizaciones ambientales correspondientes y se han realizado aportaciones directas para fortalecer las capacidades científicas del observatorio más grande del mundo en su tipo.

Por su parte el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó la incorporación de Huauchinango como casa de ensamblaje de semiconductores, la integración de Yaonáhuac al clúster tecnológico nacional y los avances en proyectos estratégicos como Olinia, Kutsari, Yankuilotl y el Astroparque del Gran Telescopio Milimétrico, que consolidan a Puebla como uno de los principales polos de innovación científica y tecnológica del país.

Al destacar la coordinación permanente con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía tecnológica, el ejecutivo estatal agradeció el respaldo del Gobierno de México y el trabajo conjunto permanente con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) federal, dirigida por Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como con la subsecretaria federal de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán. También resaltó la intervención de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado, Miriam Aquino Mena y del subsecretario de Transformación Digital, Héctor Silva.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que la administración estatal que encabeza, planea la adquisición de 3 mil unidades de la etapa 1 y 2 del auto Olinia, ya que representa una oportunidad para impulsar una movilidad ordenada, segura, accesible y sustentable en distintas regiones del país. Señaló que este sistema permitirá ofrecer alternativas de transporte con regulación, garantías para las personas usuarias y mejores condiciones de seguridad vial.