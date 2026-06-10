EdoMéx listo con 14 Destinos Futboleros: ubicaciones y horarios para disfrutar la fiesta mundialista

Las y los asistentes disfrutarán de actividades deportivas, pabellón gastronómico, artesanal, cultura y promoción turística en espacios diseñados para toda la familia de manera gratuita.

TOLUCA, Estado de México. – Como parte de la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer el turismo y promover la identidad mexiquense, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, tiene listos los 14 Destinos Futboleros, que arrancan el próximo 11 de junio a las 11:00 horas.

Se realizará en las plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba, así como en el Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia y la ciudad de Toluca; en Jilotepec se instalará en el Campo Carlos Hank González.

A partir de mañana y hasta el 9 de julio en cada Destino Futbolero habrá actividades culturales, recreativas y turísticas para todas las edades, donde visitantes y familias conocerán la diversidad cultural, artística y culinaria de las distintas regiones del Estado de México.

Destaca el futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para la toma de fotografías. Asimismo, se instalarán pabellones artesanales y gastronómicos que, bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, mostrarán la riqueza de las distintas regiones mexiquenses, entre estas la exposición fotográfica.

Programación de conciertos

La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México (COPEM) y la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) realizarán presentaciones.

El Oro - COPEM- 11 de junio - 17:00 horas

Metepec - COPEM- 13 de junio - 17:00 horas

Tlalnepantla, Barrio Mágico - Cuarteto OSEM - 14 de junio - 13:00 horas

Aculco - OSEM - Héroes del Silencio Sinfónico - 14 de junio - 13:00 horas

⁠⁠AIFA - OSEM - 17 de junio - 17:00 horas

⁠⁠Toluca - Ensamble OSEM: Juan Gabriel - 20 de junio - 16:00 horas

Ixtapan de la Sal - OFM - 20 de junio - 16:00 horas

Valle de Bravo - COPEM - 20 de junio - 18:00 horas

Tepotzotlán - OSEM: Rock Sinfónico - 25 de junio - 18:00 horas

Tonatico - OSEM: Rock Sinfónico - 26 de junio - 19:00 horas

San Juan Teotihuacán - Ensamble OSEM: Juan Gabriel - 27 de junio - 18:00 horas

⁠⁠Otumba - OFM - 27 de junio - 13:00 horas