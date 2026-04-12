CoreWeave acuerda modelos de IA con Anthropic

La empresa de infraestructura en la nube CoreWeave anunció que firmó un acuerdo multianual con Anthropic para proveerle de capacidad de procesamiento para respaldar el desarrollo y la implementación de modelos de inteligencia artificial (IA).

La noticia disparó el precio de las acciones de CoreWave en Wall Street el viernes hasta los 102 dólares por título, un avance de 10.87%; la empresa registró su mejor día en Bolsa desde el último día de marzo cuando avanzó poco más de 12 por ciento.

La asociación se centrará inicialmente en un despliegue gradual de la infraestructura, con potencial de expansión futura, según informaron las empresas. Sin embargo, no se revelaron los términos financieros del acuerdo.

“La IA ya no se trata solo de infraestructura, sino de las plataformas que transforman los modelos en un impacto real en el mundo”, dijo Michael Intrator, director ejecutivo de CoreWeave, en un comunicado.

“Nos entusiasma colaborar con Anthropic en el centro de la implementación de modelos y la demostración de su rendimiento en producción”, señaló el directivo.

Impulsando su negocio

El acuerdo con Anthropic es el más reciente de una serie de acuerdos que CoreWeave ha firmado en los últimos meses, gracias a la creciente demanda de potencia informática necesaria para desarrollar y ejecutar modelos de IA.

Los títulos de Coreweave en lo que va del presente año avanzan 42.44%, y superan en rendimiento a las acciones del grupo conocido como las Siete Magníficas, empresas con las que colabora activamente.

CoreWeave, es una plataforma denominada neocloud, ofrece hardware y capacidad en la nube como servicios a otras empresas tecnológicas. La empresa cuenta con 43 centros de datos activos y ha contratado más de 3 gigavatios de energía para granjas de servidores, según informó la empresa en febrero.

Un gigavatio equivale a la electricidad suficiente para abastecer a unas 750,000 viviendas en Estados Unidos al mismo tiempo.

Microsoft el año pasado representó el 67% de sus ingresos y Meta Platforms acordó el miércoles pasado destinar 21,000 millones de dólares de inversión para incrementar su infraestructura.

Pese al avance en sus cotizaciones en 2026 se mantiene poco más de 40% por debajo de su precio máximo de cierre alcanzado el 8 de octubre del año pasado cuando se ubicó en 143.08 dólares.

Por su parte Anthropic desarrolladora de Claude, su asistente de IA planea salir a bolsa tan pronto como a finales de 2026 y busca recaudar 60,000 millones de dólares. (Con información de Agencias)