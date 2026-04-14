México y la UE eliminarán aranceles al 83% de productos agroalimentarios tras modernizar su acuerdo

La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE), que se firmará en unas semanas, contempla la eliminación de aranceles para más del 83% de los productos agroalimentarios y la simplificación de trámites aduaneros.

Así lo adelantó la titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer, quien subrayó la oportunidad que representa el mercado europeo, con aproximadamente 450 millones de consumidores potenciales y donde México participa apenas con alrededor del 0.2% de las importaciones agroalimentarias.

"La modernización del acuerdo debe entenderse precisamente como una herramienta estratégica para diversificar nuestro comercio… Esto abre una ventana muy relevante para todos los productores, los exportadores mexicanos para que aprovechen el mercado europeo con mejores condiciones de acceso y mayor previsibilidad", consideró.

Agregó que la renovación de este tratado comercial va más allá de los aranceles, ya que reduce barreras, agiliza procedimientos y abre condiciones equitativas para empresas de todos los tamaños.

Durante el Foro "México-Unión Europea: Oportunidades y Diversificación Agroalimentaria", organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Deborah Alcocer explicó que con el tratado renovado, México reforzará su estrategia para diversificar sus mercados y aumentar su presencia en la región europea, donde productos como el café, el tequila y el aguacate ya se comercializan.

Crecen las oportunidades

En el mismo espacio, el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, destacó que el nuevo acuerdo comercial entre México y la UE "va a traer más oportunidades".

"Las oportunidades están en bajar las tarifas, terminar con las cuotas, liberar la gran mayoría de productos que todavía no están bajo el acuerdo actual o bajo tarifas preferenciales. Por la parte cualitativa, traerá la simplificación (en los trámites aduanales) para los exportadores mexicanos y la protección de productos emblemáticos mexicanos", expuso.

Francisco André recordó que, luego de 11 años esperando la evolución este acuerdo, esperan concretar la firma en las próximas semanas.

Cuando entró en vigor el primer acuerdo entre México y la Unión Europea en el año 2000, prosiguió, el comercio entre ambas regiones creció más de cuatro veces en poco más de una década.

Hoy, la Unión Europea es el primer importador mundial de bienes alimentarios y el segundo destino de exportaciones de México. Además, es su tercer socio comercial. "Compramos más de lo que exportamos a México", aseguró André.

Al ser la Unión Europea el mayor importador de alimentos del mundo, con un mercado que supera los 750,000 millones de dólares, representa una gran oportunidad para México, consideró el presidente del CNA, Jorge Esteve.

"Es un lugar fundamental donde tenemos que estar. Tienen que estar nuestros productos de alta calidad en Europa. La ratificación de este tratado modernizado entre México y la Unión Europea abrirá las puertas a oportunidades a todos, en nuestro sector", comentó.

Por lo que hizo un llamado no solo a identificar las oportunidades, sino también las barreras, y a definir acciones concretas para aumentar la presencia de los productos europeos en México y de los productos mexicanos en Europa.

A través de una videotransmisión, el jefe de la Misión de México ante la Unión Europea, Rogelio Granguillhome, dijo que el sector agroalimentario será uno de los principales beneficiarios del acuerdo global modernizado y para México supondrá una plataforma estratégica para la diversificación comercial.

"El tratado ampliará el acceso para numerosos productos mexicanos, pero más allá de eso, su verdadero potencial radica en generar condiciones para una relación más fluida, más predecible y más integrada… La clave será seguir avanzando en materia regulatoria, sanitaria y de estándares", enfatizó.

En el mismo foro, el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, sostuvo que desde la Secretaría se comprometen a "convertirse en un aliado y no en un obstáculo" para el intercambio comercial con la Unión Europea.

Así como también para lograr la diversificación comercial de México, con el objetivo de no depender de un solo mercado.

"Que todas estas barreras que a veces complican tanto, como son todos los trámites burocráticos, se pueden agilizar en cada una de sus áreas que tienen propósitos y tareas concretas para lograr esta meta de mejorar y consolidar una relación que se abre como una gran puerta para el futuro de las diversas actividades productivas del campo", dijo.