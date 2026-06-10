Pachuca hace oficial la llegada de Benjamín Mora a la dirección técnica

El club Pachuca nombró el miércoles como director ⁠técnico a Benjamín Mora para el segundo semestre del 2026 en el que el equipo disputará el torneo Apertura del ⁠futbol mexicano y la Leagues ⁠Cup, en la que buscará uno de los tres boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo año.

El "Malayo" Mora llega a los "Tuzos" de Pachuca en sustitución del argentino Esteban "Tano" Solari, quien fue destituido el lunes debido a que no se concretaron las negociaciones para su continuidad.

"El estratega mexicano Benjamín Mora es nuevo timonel de los Tuzos del Pachuca. El "Malayo" será quien tome los destinos del plantel profesional de cara a sus compromisos del próximo semestre", informó el club en un comunicado.

"El entrenador busca consolidar su carrera en el balompié nacional con Pachuca, con la búsqueda de un nuevo campeonato de Liga y/o con su regreso al torneo internacional de la zona, que ha levantado hasta en seis ocasiones", agregó.

El estratega de 46 años, regresa por tercera vez ⁠a dirigir al futbol mexicano tras su ⁠paso en China donde ⁠fue técnico del club Wuhan Three Towns.

En México dirigió a los ⁠clubes Atlas y Querétaro.

En Malasia, Mora fue técnico del Johor Darul Ta"zim de 2015 a 2022, período en el que conquistó nueve títulos: cuatro Ligas, cuatro Supercopas y una Copa.

Antes de llegar a Malasia, Mora estuvo a cargo de las fuerzas básicas de Tijuana y Dorados de Sinaloa, fue auxiliar técnico en ⁠Querétaro y Atlante, y dirigió a los equipos de ascenso Atlético Chiapas y Cafetaleros de Tapachula.

En Canadá fue técnico del York United.