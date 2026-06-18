Economía de Colombia creció 3.4% interanual en abril

La actividad económica de Colombia se expandió un 3.34% interanual en abril, una disminución frente al mes previo, debido a una contracción en los sectores de minería y agropecuario, informó el jueves el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La variación del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) en el cuarto mes se ubicó por debajo del crecimiento de 3.94% interanual en marzo y de la contracción de 0.12% interanual en abril del año pasado.

Las actividades primarias, que incluyen las agropecuarias y la explotación de minas y canteras, decrecieron un 2.35% interanual en abril; mientras que las secundarias, que abarcan las industrias manufactureras y de construcción, crecieron un 1.83% interanual, precisó el DANE en un comunicado.

Por su parte, las actividades terciarias, que agrupan la administración pública, los servicios financieros y de seguros, el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado y distribución de agua, se expandieron un 4.58% interanual en el mes reportado.

En el acumulado entre enero y abril, la actividad económica colombiana se expandió un 2.46%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó un 1.86 por ciento.

El equipo técnico del Banco Central y el Ministerio de Hacienda proyectan un crecimiento de la cuarta economía de América Latina de un 2.6% para 2026.