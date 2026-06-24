Iván Cepeda  reconoce a De la Espriella como presidente electo de Colombia

El candidato de la izquierda a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció el miércoles el triunfo de su rival ultraderechista Abelardo de la Espriella, tres días después del balotaje más reñido de la historia del país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó por la tarde los resultados del conteo preliminar y dio vencedor a De La Espriella por menos de un punto porcentual de ventaja, con 12 millones 960,166 votos. Cepeda obtuvo 12 millones 708,312.

"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", dijo más temprano este miércoles el senador en rueda de prensa en la capital.

"Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", añadió.

Luego de las elecciones se desataron protestas y choques entre simpatizantes de Cepeda y la policía antidisturbios en Bogotá y Cali.

La oficina de De la Espriella calificó el reconocimiento como "positivo" y aseguró en un comunicado que el próximo gobierno garantizará el "derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica".

El presidente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, denunció presuntas vulneraciones al software de la autoridad electoral y planteó la posibilidad de que se anulara la votación por la "intervención directa" de Estados Unidos, después de que Donald Trump apoyara durante la campaña al ahora presidente electo.

El CNE también anunció que Cepeda ocupará una curul en el Senado, un derecho que la ley colombiana reserva para los candidatos presidenciales vencidos en el balotaje.

Desobediencia civil

De la Espriella, un abogado millonario que nunca había sido electo para un cargo público, ganó la presidencia con un discurso radical contra la izquierda, que ascendió al poder por primera vez con Petro en 2022.

"Asumiremos, de ser necesario, la resistencia y la desobediencia civil pacífica", dijo Cepeda, quien prometió rechazar "cualquier intento de sometimiento autoritario".

Gobiernos aliados de la izquierda colombiana como los de Venezuela y España saludaron el miércoles a De la Espriella por su triunfo.

El abogado gobernará a partir del 7 de agosto un país profundamente dividido y con una oposición dispuesta a protestar en las calles.

El ultraderechista promete mano dura contra el crimen en medio de un pico de violencia.

Más cerca de Israel

De la Espriella ha adelantado que planea bombardear a guerrilleros con el apoyo de Estados Unidos e Israel, socios militares clave del país.

Tras una llamada con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, este miércoles, dijo que la relación entre los países será "como nunca antes".

Durante el gobierno de Petro, Colombia e Israel rompieron relaciones.

Según prometió, la investidura tendrá lugar en una guarnición militar, en línea con sus discursos a favor de las fuerzas del orden, en un país sumido hace más de seis décadas en un conflicto armado interno contra las guerrillas.

Sin mayoría propia en el Congreso, es una incógnita si podrá cumplir sus promesas, como acabar con el tribunal de paz creado tras el acuerdo del gobierno con la guerrilla de las FARC en 2016.

La bancada de la izquierda es la más numerosa del legislativo, aunque el mandatario electo podría forjar alianzas con los partidos tradicionales de centro y de derecha para aprobar sus reformas.

El Centro Democrático, partido del influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010), se declaró a favor de De la Espriella, que llegó a la presidencia con un discurso antisistema.

Tras el balotaje, el ultraderechista se reunió con congresistas estadounidenses cercanos a Trump para abordar temas de seguridad y migración.

rrg