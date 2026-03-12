Irán no cerrará el estrecho de Ormuz, afirma el embajador ante la ONU

Irán no va a cerrar el ⁠estrecho de Ormuz, dijo el jueves el embajador de la república islámica ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pero ⁠añadió que es un derecho inherente ⁠del país preservar la paz y la seguridad de la vía marítima.

El funcionario hizo estas declaraciones a periodistas en las Naciones Unidas cuando se le preguntó por los comentarios del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien afirmó el jueves que se debe seguir utilizando la palanca de bloquear el estrecho de Ormuz.

"No vamos a cerrar el estrecho de Ormuz", afirmó Iravani. "Pero es nuestro derecho inherente preservar la paz y la seguridad en esta vía marítima".

En una declaración preparada que leyó antes de responder preguntas, Iravani afirmó que "Irán respeta plenamente y sigue comprometido con el principio de libertad de navegación en virtud del derecho del mar".

"Sin embargo, la situación actual en la región, incluido el estrecho de Ormuz, no es el resultado del ⁠ejercicio legítimo por parte de Irán ⁠de su derecho a ⁠la autodefensa".

"Más bien, es la consecuencia directa de las acciones desestabilizadoras ⁠de Estados Unidos al lanzar una agresión contra Irán y socavar la seguridad regional", destacó.

Dijo que no tenía respuesta a un comentario del secretario del Tesoro Scott Bessent, quien dijo a Sky News en una entrevista el jueves que la Marina de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, ⁠escoltaría a los buques a través del estrecho de Ormuz cuando fuera militarmente posible.