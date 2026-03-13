Sheinbaum responde a Trump: México colabora con EU en el combate al narcotráfico con "soberanía"

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este viernes que México colabora con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico pero siempre desde el marco de su soberanía e independencia.

Durante un discurso en el estado de Colima, la mandataria se refirió a una publicación del presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social en la que comparte el comentario de un usuario que insinúa que en México habría un "narcogobierno".

"Estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad (...) podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación", dijo Sheinbaum ante sus simpatizantes.

En el mensaje retomado por Trump, el usuario cita declaraciones de Sheinbaum donde dice que ha rechazado ofrecimientos de Estados Unidos de enviar tropas para combatir a las bandas criminales, y cuestiona la negativa de la presidenta.

El multimillonario Elon Musk, aliado de Trump, ya había hecho una publicación similar en su red social X en febrero pasado, lo que llevó a Sheinbaum a valorar si cabía una acción legal. El pasado miércoles, la presidenta informó que desistió de la querella.

Desde la llegada del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025, la mandataria ha reiterado que México está dispuesto a colaborar con Washington en el combate a los cárteles de las drogas.

Trump por su parte ha insistido en colaborar militarmente y ha llegado a señalar que valora una intervención directa en México.

SRE reitera cooperación entre México y EU con respeto a soberanía e integridad territorial

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado, que la relación de seguridad entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles de colaboración históricos y que esta alianza se basa en el respeto mutuo a las leyes de cada país y en la responsabilidad compartida para frenar el tráfico de drogas y armas.

Resaltó que entre los logros más destacados se encuentra el operativo del pasado 22 de febrero, donde se neutralizó a Rubén Oseguera Cervantes. Asimismo, se concretó la detención y el posterior traslado a Estados Unidos de Samuel “N”, identificado como uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En materia de salud pública y combate al narcotráfico, agregó, esta semana las autoridades mexicanas lograron un decomiso histórico en el estado de Colima, asegurando más de 270 kilogramos de fentanilo. Esta incautación equivale a aproximadamente 14 millones de dosis que han sido retiradas del mercado negro, evitando que lleguen a las calles de ambos países.

El Gobierno de México enfatizó que las operaciones contra el crimen organizado son planeadas y ejecutadas exclusivamente por las fuerzas de seguridad nacionales. No obstante, se mantiene una estrecha coordinación con las agencias estadounidenses bajo el marco del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Esta estrategia permite que la administración del presidente Donald Trump reciba una colaboración efectiva de parte de México, siempre bajo la premisa de que el Estado mexicano actúa con firmeza y en estricto apego a su legislación interna para combatir la impunidad y la delincuencia, señaló.

Con estas acciones, indicó la dependencia, México reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta en una agenda de seguridad que respete la autonomía de cada nación, pero que no dé tregua a las organizaciones criminales que afectan la estabilidad regional.

Con información de Redacción El Economista.