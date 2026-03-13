Wall Street desciende y cierra una semana negativa ante las preocupaciones por la guerra

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los promedios bajaron presionados por una combinación de preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio y cifras económicas débiles en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, perdió 0.26% 46,558.47 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, bajó 0.61% a 6,632.19 puntos. El Nasdaq Composite retrocedió 0.93% a 22,105.36.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que golpeará a Irán "con severidad la próxima semana", modificando la intensidad de su discurso. Hace unos días, afirmó que la guerra podría terminar pronto, incluso antes del tiempo que se estimaba.

Por la mañana se conocieron cifras débiles de la economía estadounidense. El ⁠Producto Interno Bruto (PIB) en ese país desaceleró ⁠más de lo que se ⁠pensaba inicialmente en el cuarto trimestre, elevando el temor por los efectos de una guerra más larga de lo previsto.

En este contexto, seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con caídas. Destacaron las pérdidas de tecnologías de la información (-1.29%) y materiales (-1.04%). En el índice Dow Jones, los títulos de Salesforce (-3.21%) lideraron las pérdidas.

En el acumulado de la semana, los tres índices tuvieron balances negativos. El Dow Jones bajó 2.26%, mientras que el S&P 500 cedió 2.02%, y el Nasdaq, 1.41%. Para la próxima semana, la atención estará principalmente en la decisión de la Reserva Federal (Fed).