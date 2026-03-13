Alistan operativo en Teotihuacan para el equinoccio de primavera 2026

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), implementará el Operativo Equinoccio de Primavera 2026 en la Zona Arqueológica de Teotihuacan (ZAT), los días sábado 21 y domingo 22 de marzo, a fin de garantizar la salvaguarda de las personas y los monumentos patrimoniales, informó la dependencia de la Secretaría de Cultura de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) el cambio de estación ocurrirá el 20 de marzo, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México, por lo que se espera durante ese fin de semana una afluencia importante a la Ciudad de los Dioses, que el año anterior recibió la mayor cantidad de visitas a nivel nacional, con 36,255 asistentes.

El operativo se aplicará en coordinación con los cuerpos policiales del Gobierno del Estado de México y municipales de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, así como protección civil estatal y la Dirección General de Gobierno, región Tecámac.

Además, participarán los institutos de Salud y de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, policías municipales del Valle de Teotihuacán: Otumba, Acolman, Nopaltepec y Axapusco; la Fiscalía del Estado de México y el Instituto de Verificación Administrativa de la entidad.

Los horarios de apertura serán los siguientes: el sábado 21, la ZAT abrirá a las 7:00 horas, con cierre a las 17:00 y último acceso a las 16:30. El domingo 22, la entrada será a partir de las 8:00 horas y cerrará a las 17:00.

No se permitirá el ingreso con mascotas, bultos, maletas, mochilas, anafres, sillas, bocinas, megáfonos, instrumentos musicales, casas de campaña, lonas, mantas, cartulinas, pendones, estandartes, sombrillas de playa y cualquier otro objeto de grandes dimensiones.

Tampoco se permitirá la entrada con bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, explosivos, bengalas y objetos o sustancias de carácter ilegal que pongan en riesgo a las personas y a los bienes patrimoniales.

Queda prohibido el ascenso a la Pirámide del Sol, realizar actividades comerciales ajenas a la visita cultural propia del lugar y el vuelo de drones. No se permitirá realizar actividades sobre los basamentos, por lo que se recomienda a las personas concentrarse en las plazas de la Luna y del Sol.

No se permitirá el ascenso a la Pirámide del Sol ni realizar actividades sobre los basamentos.Foto: INAH

El costo del boleto de acceso a la ZAT es de 210 pesos. Público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio tienen descuento del 50 por ciento, por lo que pagarán 105 pesos. La venta de boletos de acceso se realizará únicamente en las taquillas de la zona arqueológica y en la página oficial del INAH.

La entrada será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5, en los horarios señalados. El domingo la entrada es gratuita para el público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio.

Están exentos de pago las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes con credencial vigente, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del INAH para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas.

Los museos de la Cultura Teotihuacana y de Murales Teotihuacanos, Beatriz de la Fuente, permanecerán cerrados ambos días.

Los estacionamientos del sitio arqueológico estarán abiertos al público, cuando el cupo llegue a su límite se cerrarán hasta que se desalojen, al menos, 50 espacios para permitir la entrada de más vehículos. Cabe señalar que en las poblaciones aledañas hay lugares para estacionarse.

Por último, lasa autoridades recomiendan acudir con agua, sombrero y bloqueador solar.